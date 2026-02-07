Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

¿Cómo fue el tráfico en el primer concierto tras el cierre del acceso al Coliseum de A Coruña?

Se trata del primer evento tras el hundimiento de la calle Francisco Pérez Carballo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
07/02/2026 20:51
Así estaba el Coliseum minutos antes del concierto de Mikel izal
Así estaba el Coliseum minutos antes del concierto de Mikel izal
Cedida
Los accesos al Coliseum de A Coruña tuvieron con la celebración del concierto de Mikel Izal su primer gran desafío desde que, el pasado martes, el Ayuntamiento cerrase la calle Francisco Pérez Carballo por hundimiento. Tal y como informó El Ideal Gallego, los trabajos se extenderán aproximadamente seis meses, pero si todo va como este sábado la incidencia será mínima. Se confirmó como efectiva la alternativa a través de la avenida de la Universidad y el enlace a través del aparcamiento exterior de Espacio Coruña.

Estado de la calzada hundida, con los operarios trabajando

El principal acceso al Coliseum de A Coruña y el Carrefour estará cerrado unos seis meses

Más información

A pesar del mal tiempo, el corte de Francisco Pérez Carballo y el desplazamiento al concierto, el trayecto entre el centro de A Coruña y el multiusos de Someso fue cuestión de unos pocos minutos. También es necesario señalar que, a pesar del tirón del cantante navarro, el Coliseum no registró un lleno y se quedó por debajo de la media entrada, con aproximadamente 3.000 entradas vendidas. El próximo desafío llegará el próximo miércoles, en el partido entre el Básquet Coruña y el Zamora en LEB Oro.

