A Coruña ya respira aire de Carnaval: estos son los disfraces que triunfan en la ciudad

A Coruña se prepara para una de las fiestas más especiales que se viven cada año en la ciudad. El Carnaval, o Entroido, es todo un acontecimiento en la urbe, y disfrazarse es un ritual casi obligatorio. Ello conlleva una serie de preparativos, que este año han tenido que hacerse algo más deprisa que el anterior, cuando la celebración tuvo lugar casi en primavera. Esta vez, los herculinos han tenido que afanarse para tenerlo todo a punto a principios de febrero.

Disfraces en la tienda Pestoni de A Coruña Javier Alborés

El Ideal Gallego ha querido comprobar cuáles son este año las ideas más destacadas en la ciudad, y hay respuestas para todos los gustos. "Me voy a disfrazar de Spiderman", asegura un joven mientras se sube al autobús. Y es que ir de superhéroe es todo un clásico, pero siempre hay opciones más originales y sorprendentes: "Yo quiero ir de gamba", asegura convencido otro encuestado.

Hay opciones que nunca faltan y que, aunque se repitan año tras año, nunca pierden su encanto. "Nosotros vamos de cuentos clásicos, como Caperucita", afirma una joven. "En mi grupo, nos vamos a disfrazar todos de vacas. Lo tenemos todo preparado desde Navidad", desvela un estudiante. Y entre los más pequeños de la casa, la opción está clara: las guerreras K-pop no tienen rival.

En todo caso, las respuestas son de lo más variopinto. "Yo no tengo ni idea. A lo mejor voy de hada. O de médica", afirma una mujer. "Yo de Victoria Secret. Les voy a poner a las alas los brillantitos del sello, de la marca", confirma otra. "Yo soy canaria, y allí nos trabajamos mucho los disfraces. Siempre en grupo. Por ejemplo, de medusa", añade su amiga. Sea cuál sea el disfraz elegido, lo que está claro es que la fiesta y la diversión no van a faltar.