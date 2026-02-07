A Coruña amplía el horario de los locales de ocio y hostelería durante el Carnaval

El Ayuntamiento de A Coruña ampliará el horario de los locales de ocio y hostelería de la ciudad para celebrar el Carnaval y también permitirá que ocupen las calles, con determinados requisitos.

La norma especial para estos locales comenzará el viernes 13 de febrero a las 22.00 horas y durará hasta el miércoles 18 de febrero a las 00.00 horas. Durante este tiempo, aquellos locales que lo deseen podrán organizar en el espacio público de titularidad municipal fiestas de disfraces, concursos, audiciones musicales, conciertos o similares, mediante comunicación previa al Área de Movilidad, siempre y cuando no se afecte a la circulación de vehículos.

Carnaval en A Coruña Más información

Para la organización de dichas actividades se permitirá la instalación de aquellos elementos necesarios como servicio de apoyo tales como mostradores, barras o similares, así como actuaciones de música en directo y aparatos reproductores de sonido.

Para tal fin se podrán instalar tarimas de un escalón sin conexión eléctrica, explican fuentes municipales.

El Ayuntamiento dispondrá desde el lunes en su página web de un modelo de la comunicación previa requerida a los responsables de los establecimientos, con el contenido indicado en el apartado de normas generales.

Estos son los cortes de tráfico y los refuerzos en los autobuses de A Coruña durante el Carnaval Más información

Para todas aquellas actividades propuestas que excedan de lo estipulado, deberá presentarse una solicitud dirigida al Área de Movilidad para su análisis.

Además, en este mismo período temporal, los locales podrán ampliar su horario de apertura en hasta dos horas si así lo desean, sin perjuicio de que tengan que seguir ateniéndose las normativas de ruido y el respeto en todo momento el descanso y la seguridad de los vecinos.