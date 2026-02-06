Un fuego calcina un piso en Labañou

A las 6 de la tarde tuvo lugar un incendio en el número tres de la calle María Luz Morales, cerca del Millennium. Una persona muy nerviosa alertó a los Bomberos de que estaba viendo humo y llamas, pero en su estado era incapaz de situar el lugar y simplemente dijo que se encontraba cerca del Millennium.

Hasta allí se desplazaron los Bomberos que ya encontraron en el lugar de los hechos a la Policía Local, que cortaron la pequeña calle. El incendio se localizaba en el primer piso del número tres, que resultó muy dañado por el fuego, aunque en el momento de los hechos no había nadie dentro.

El vecino, un hombre de unos cincuenta años de edad que había salido a la calle a pasear con su perro, había inhalado mucho humo por lo que ha sido trasladado por una ambulancia del 061 al Hospital.

Las labores de extinción acaban de concluir y los Bomberos han usado ventiladores para expulsar todo el humo acumulado.