Santalices pide a los alumnos de la EASD Pablo Picasso una escultura para el Parlamento de Galicia

Felipe Senén, Miguel Santalices y Quintana Martelo, en la EASD Pablo Picasso Patricia G. Fraga

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, visitaba esta mañana la EASD Pablo Picasso para iniciar una nueva serie de conferencias para poner en valor la colección de arte del órgano que preside. Antes de iniciar la charla, recorrió parte del centro junto a docentes, y visitó una de las aulas de escultura durante una de las clases, momento en el que propuso a los alumnos realizar una pieza para incluirla en la colección del Parlamento.

Santalices, que recordaba a los estudiantes que este 2026 se conmemoran los 45 años del Estatuto de Autonomía, les mostró su interés por contar en O Hórreo con una pieza creada por ellos. "Gustaríanos ter unha escultura feita aquí na nosa institución", aseguraba.

Reincidía en la idea al comienzo del acto, acompañado por el presidente de la Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo, y por el académico Felipe Senén, encargado este último de la charla inaugural de este ciclo que el Parlamento prevé llevar por centros educativos de toda la comunidad para ensalzar su colección de arte, de la que Santalices recordaba este pasado jueves, en la inauguración de la exposición de Raúl Velloso en Afundación, que es la colección pública de arte más grande de Galicia.

Raúl Velloso expone en Afundación su particular visión de A Coruña, "unha das xoias de Galicia" Más información

"Comezamos unha nova proposta para seguir divulgando a colección de arte do Parlamento", aseguraba Santalices en la EASD Pablo Picasso, que añadía que, desde 1981, en el Parlamento "sempre houbo unha sensibilidade especial" por crear patrimonio.

Recordaba Santalices que cuando era vicepresidente del órgano, García Leira fue quien le encargó prestar más atención a esta idea de crear una colección de arte, motivo por el que posteriormente se establecieron convenios con la Academia de Belas Artes para que asesoraran en el proceso de decisión de qué obras se deberían incluir en la colección.

Santalices recordó que hubo un momento en el que se plantearon que "non todo o mundo pode vir ao Parlamento", motivo por el que surgió aquella idea de llevar la colección por las siete ciudades gallegas, con un "corpus principal" común a todas, pero poniendo el foco en los artistas locales de cada ciudad durante su itinerancia. Ahora, según apunta Santalices, la idea es que esta propuesta pueda llegar a "outras vilas importantes". "A mellor forma que ten un Parlamento de achegarse a un pueblo é a traves da cultura", reconocía Santalices.

Las charlas

El presidente del Parlamento explicó a los alumnos que estas conferencias iniciadas esta mañana en la EASD Pablo Picasso estarán protagonizadas por un académico, que será el encargado de poner en valor esta colección, explicando su historia, y la de sus obras, a los estudiantes y docentes. "Estamos esperanzados de que esto funcione", apuntaba.

Estas conferencias "inaugúranse nesta escola, un lugar importante onde creo que deberían empezar", aseguraba por su parte Quintana Martelo, antes de dar la palabra a Senén, el primer académico en dar una de estas charlas, en la que puso el valor de muchos artistas presentes en la colección del Parlamento, como Lugrís, "o noso Dalí", para el que aprovechó para pedir justicia, en relación a los murales de la calle Olmos y su estado actual.