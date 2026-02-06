Renfe mantiene cortada la conexión por tren con Vigo mientras Adif alega que las líneas no están afectadas

Estación de tren provisional de A Coruña Carlota Blanco

Este viernes, 6 de febrero, continúa cortada la circulación por tren con origen y destino en la ciudad de Vigo, una situación que afecta también a los pasajeros de A Coruña, ya que uno de los grandes corredores ferroviarios es el que une ambas ciudades gallegas, y que esta mañana viven de nuevo con incertidumbre por si podrán viajar.

La borrasca 'Leonardo' obligó este jueves a suspender todas las rutas con origen o destino en Vigo, tanto a la estación de Urzáiz como a la de Guixar. La decisión se ha ampliado a este viernes, sumándose a este corte el de la línea Ourense-O Carballiño-Santiago.

La compañía explica que ha tomado esa decisión por las "condiciones meteorológicas adversas" debidas a la borrasca. Renfe advierte de que sigue activo el riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierras en el Eje Atlántico, que afecta al servicio ferroviario con origen y destino Vigo, donde no ha operado este jueves.

A esas cancelaciones se suma este viernes la del servicio Ourense-O Carballiño-Santiago. En ambos casos, no se establece un plan alternativo de transporte por carretera.

Los trayectos afectados son los de Vigo Urzaiz–Santiago; Vigo Guixar–Santiago; Vigo Guixar–Tui; Vigo Guixar–Ourense; y Ourense- Carballiño-Santiago. La que opera con normalidad es la línea de alta velocidad.La compañía ha habilitado cambios y anulaciones gratuitos.

Con todo desde Adif, responsable de la infraestructura, aseguran que no hay ningún punto de la línea afectado y que es decisión de la operadora Renfe suspender la circulación. De hecho, los trenes de mercancías están circulando por la línea con normalidad.