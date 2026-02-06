Los tres fiestones para un domingo de Superbowl made in A Coruña

Jacobo Vázquez, copropietario del Tío Ovidio, con el balón y el casco reglamentarios Carlota Blanco

Entre los muchos indicadores que se pueden emplear para medir el índice de globalización de A Coruña, o de qué manera la ciudad ha asimilado tendencias mundiales, están el crecimiento imparable del fútbol americano y la Superbowl. Este domingo, el evento con más audiencia del año en Estados Unidos y uno de los grandes fenómenos mundiales, tendrá una respuesta directamente proporcional en la ciudad: cientos de aficionados llenarán los tres locales que montan su propio espectáculo temático. Se dividirán entre los fans de los Seattle Seahawks (los más) y los que crecieron con la dinastía de los New England Patriots.

Atrás han quedado los tiempos en los que unos pocos 'frikis', a ojos de los viandantes, cortaban la entonces Gómez Zamalloa (hoy cuesta de la Unión) para emular con más o menos acierto las jugadas que a duras penas llegaban a la televisión nacional (de pago, por supuesto). Era 2008, se enfrentaban los Giants y los Patriots y el Penique se convertía en el templo de peregrinación para los amantes del fútbol americano. Mientras algunos conocían a Joe Montana y poco más de las portadas de los videojuegos, ellos convertían el primer domingo de febrero en una fecha señalada. Especial, diferente y con un encanto que aún se recuerda entre los veteranos de la noche. “Llevamos más de dos décadas poniéndolo y fuimos los que empezamos con esta tradición en la ciudad”, afirma Charlie Estévez, propietario del pub irlandés, también conocido por su condición de precursor del San Patricio. “Sigue habiendo afición y un montón de gente nos pregunta cada año si lo vamos a poner, pero la Superbowl se ha ido trasladando a otros lugares y a los que realmente siguen en contacto con este deporte en el día a día. Todo mi respeto y admiración hacia ellos”, añade.

Tío Ovidio

Si el Penique es la tradición, puede decirse que el Tío Ovidio es la fiebre y el furor del momento. Por segundo año consecutivo, Charli Pastoriza y Jacobo Vázquez, el quarterback y el running back del Coruña Towers, tendrán su establecimiento a rebosar para disfrutar una noche lo más yanqui posible: Budweiser, Miller's, sorteos y hasta un cóctel y un chupito temático para la ocasión. “Para que se piquen entre los fans y puedan disfrutar aún más de la noche”, bromea Vázquez, por otra parte un seguidor confeso de los Patriots. “Pese a que sea como tirar piedras contra mi tejado, son como el Real Madrid: los odia un montón de gente, pero los sigue todo el mundo. Aunque los favoritos sean los Seahwaks, creo en el milagro”, confiesa.

La Superbowl provoca el mayor índice de absentismo laboral en Estados Unidos, una moda que no ha calado del todo aquí, aunque sí que los más puristas reconocen algún desliz: “Tenemos algún cliente habitual que lo ha llegado a hacer, y muchos que piden el lunes libre”. Y es que, como mínimo, el partido alcanzará las 04.00 horas. Entre medias, además, incluso el show del descanso genera más curiosidad que nunca. “Con lo del tema del ICE, la actuación de Bad Bunny y que abran Green Day, todos estaremos pendientes”, dice Vázquez, al que le encantaría que cayese 'American Idiot' dedicado a Donald Trump.

Finalmente, muy cerca del Tío Ovidio, en la calle Marqués de Pontejos, el Sport Café completará el tridente de clásicos de la noche y el deporte con programación especial. Especialmente demandadas son las tortillas, que sustituyen a las más americanas alitas de pollo que durante años se pasearon por el Penique.

Eso sí, a partir de las 04.30 horas, ya sea para los fans de los Seahawks o de los Patriots, se reduce el abanico de opciones para seguir la fiesta una fiesta made in USA a la coruñesa.