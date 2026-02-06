Los profesores de Rosa en la Universidad de A Coruña se deshacen en elogios tras su paso por 'Pasapalabra'

Rosa Rodríguez, emocionada tras ganar el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' Antena 3

Inteligente, involucrada y discreta. Estos son algunos de los adjetivos que definen a la coruñesa Rosa Rodríguez, según sus profesores de la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña.

Emma Lezcano, profesora y amiga de Rosa, conoció a la herculina en 2011, cuando estaba en su primer curso de la carrera. "La recuerdo como una alumna excelente en muchos sentidos, similar a cómo es en 'Pasapalabra", apunta.

Todos los profesores coinciden en que su base, al llegar al grado, "era muy buena". "Rosa no destacaba solo en las asignaturas de inglés, sino también en las relacionadas con español y gallego. Podría haber hecho cualquiera de los tres grados", puntualiza la también vicedecana.

Sin embargo, la relación de ambas no acabó con la docencia, sino que se convirtió en amistad. "A pesar de nuestros 26 años de diferencia, todos estos pasos nos llevaron a empezar a relacionarnos como amigas, contándonos cosas personales y apoyándonos mutuamente. La admiro muchísimo", comenta con gran cariño.

Por su parte, el actual decano y profesor de Rodríguez en su etapa universitaria, Félix Córdoba, recuerda a la ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra' "preocupada por sus estudios", aplicada y con consultas de gran calado.

Non fai falla que ma recorden, temos moitos alumnos en primeiro, pero ela é fácil de lembrar" Cilha Lourenço, profesora de Rosa

Esto también es lo que destaca la que fue su profesora en aquella época, Cilha Lourenço. "Non fai falla que ma recorden, temos moitos alumnos en primeiro, pero ela é fácil de lembrar", asegura. Según esta profesora de gallego y portugués, Rosa destacaba por dos cosas: "Unha, que facía preguntas con moita profundidade, desas que fan que unha profesora se sinta orgullosa; e, a segunda, a súa discreción". "Tiña un coñecemento moi fondo de como funciona a lingua", sentenció con satisfacción.

Alegría y lágrimas

Entre los cuatro millones de espectadores que vieron el programa, sus profesores se encontraban en primera fila del televisor. Su maestra (y amiga) Emma, no quiso saber con anticipación el desenlace. "No quería que me dijese nada, quería vivirlo en directo como todos los programas. Ayer lo vi como una espectadora más", aseguró. De hecho, por detalles que iba escuchando y observando, pensó que iba a ganar Manu. "Me da rabia decirlo, no porque no confiara en ella porque estaba igualadísimo, pero por audios que me mandaba, la notaba muy plana y ella dijo que iba a volver a trabajar, entonces había cosas que me llevaban a pensar eso", espetó.

Lezcano sabía que si Rosa iba al casting, entraría en el programa. "Era su gran ilusión, era un sueño entrar en 'Pasapalabra", dice esbozando una sonrisa. Además, le encanta la evolución que ha visto en la coruñesa. "Al llegar al programa estaba más nerviosa, pero fue cogiendo seguridad. Además, con menos tiempo en el marcador ella se crece", apuntó.

"Cuando dijo lo del jugador, le vi la cara y pensé: se la sabe, está en una de sus listas", reconoció su amiga. Este mismo viernes por la mañana pudo hablar con ella. "Estoy emocionadísima y agradecidísima de haberlo vivido con ella", verbalizó.

También Cilha Lourenço lo vivió entre nervios y lágrimas, orgullosa de que esa alumna "singular" ganase el programa. Al igual que Félix Córdoba, contento de que Rosa, "una persona muy apreciada aquí", obtuviera esa victoria.

"Ella puede ser un gran ejemplo para que las mujeres nos coloquemos en primera fila, que nos atrevamos a dar el paso", aplaudió Lezcano. Al mismo tiempo, Lourenço está contenta porque se trata de un impulso para la facultad. "Colócanos en primeiro plano, cando a actualidade tira máis para o plano tecnolóxico", celebró.