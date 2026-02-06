Mi cuenta

A Coruña

Los guardias denuncian una pelea xenófoba en la cárcel de Teixeiro

A uno de los funcionarios le rompieron una pierna de una patada al intentar separarlos

Abel Peña
Abel Peña
06/02/2026 11:24
Modulo de la cárcel de Teixeiro
Modulo de la cárcel de Teixeiro
Quintana
Durante el jueves pasado se registró una pelea en el módulo tres de la prisión de Teixeiro. Según denuncian los guardias: dos sujetos, uno de origen magrebí y otro de etnia gitana, se enzarzaron en una pelea con "claras alusiones senófobas". Uno de los guardias que los separó acabó con una pierna rota.  

Según Tampm (sindicato mayoritario), el módulo 3, donde ocurrió el incidente, está destinado a los presos en segundo grado con más alto nivel de peligro. Ocurrió a primera hora de la mañana: al poco de bajar a sus celdas, el preso de etnia gitana, J.R.V., persiguió al magrebí, M.A. por la sala del módulo, entre gritos, buscando agredirle. Se quitó la camiseta, se subió a una mesa y de un salto, fue a por él. 

M.A. logró llegar al comedor y agarrar una silla para golpear a su perseguidor, golpeándole en la mano. Luego trata de seguir huyendo pero tropieza y cae al suelo. J.R.V. aprovechó entonces para abalanzarse sobre él y molerlo a golpes. 

Los funcionario lograron quitarle de encima al agresor, pero el árabe, desde el suelo, lanzó una patada a la pierna a otro funcionario, haciéndole caer al suelo. Aquello acabó la pelea. El vigilante herido fue puesto en una silla por otros presos y otro guardia acompañó al agredido al vestíbulo del módulo. Un examen médico en la enfermería permitió determinar que el funcionario tenía la tibia rota. 

El ideal gallego

