Los arquitectos de Galicia dicen que se ha perdido “una oportunidad” de eliminar las terrazas de María Pita

Una persona se dirige a la plaza de María Pita, con las terrazas al fondo Javier Alborés

No se trata del diseño, sino de cómo está diseñado el modelo de ciudad. Así podría resumirse el sentir de la presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia sobre la nueva normativas de terrazas que ha aprobado la Junta de Gobierno local de A Coruña. Ruth Varela cree que se ha perdido “una oportunidad” para eliminar las terrazas de María Pîta, una consideración que cree que mucho más importante que entrar a valorar si las nuevas construcciones son más o menos apropiadas. “Vayamos mucho más allá de las cuestiones estéticas, porque lo principal es la naturalización de la ocupación del espacio público”, sentencia.

Varela califica a A Coruña como “la ciudad de los tropiezos”, debido a la ubicación de las terrazas de hostelería. “Tenemos un problema de metros cuadrados disponibles, de cantidad y calidad, para albergar muchísimas funciones donde antes había niños jugando”, recuerda. Por otra parte, la presidenta del COAG utiliza la propia normativa para criticarla. “Tiene un apartado de excepciones, en el que el Ayuntamiento se hace trampas al solitario: nos dicen que la terraza no puede tapar o impedir la visibilidad de un monumento, cuando el monumento en María Pita es la propia plaza, el vacío. Se ocupa un espacio público con una actividad privada”, recuerda. “Se ha perdido una oportunidad para que dejase de haber terrazas en María Pita”, añade.

Por otra parte, la arquitecta concluye que “lo que dice la ordenanza es que la prioridad no es el ciudadano” y que es incompatible con la ya existente de movilidad.

Apoyo vecinal

La bendición a la normativa llega desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña, una de las entidades que forma parte de la mesa técnica del ocio nocturno y que está llamada el estandarte del descanso en ese tradicional equilibrio ideal con la actividad empresarial. Su presidenta, Luisa Varela, indica: “Estamos de acuerdo con el texto, porque lo que tenemos es que velar por el descanso vecinal. Ya se abrió la mano durante la pandemia, y todo tiene que volver a su sitio ahora”. Además, respecto al diseño y las indicaciones apunta: “La uniformidad ya existía en el texto anterior y hay que adaptarse, igual que hacemos los vecinos”.

Varela, quien durante la presentación de la campaña de concienciación del ocio nocturno ya se identificó como “usuaria”, defiende las exigencias de la normativa de terrazas. “Yo soy la primera usuaria, y como tal quiero una terraza limpia y cómoda; de hecho, no creo que el texto varíe demasiado respecto al anterior (de 2013)”, comenta.

Finalmente, dice que “no queda más remedio” a los hosteleros en zonas ZAS que cerrar media hora antes y que “tampoco va a espantar a la clientela el nuevo texto. Lo mismo se pensó con la ley antitabaco”.