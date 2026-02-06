Las asociaciones vecinales de A Coruña podrán optar a 20.000 euros para subvencionar sus fiestas de barrio

Fiesta de la Familia en Eirís Germán Barreiros

El Ayuntamiento de A Coruña, a través del IMCE, aprobó este viernes por la mañana en el consejo rector del organismo las bases que regulan la convocatoria pública de ayudas para las asociaciones que organizan las fiestas en los barrios.

Se trata del segundo año consecutivo en el que el Ayuntamiento apuesta por un sistema de concurrencia competitiva parala asignación de las subvenciones, explican desde el Gobierno local.

El sistema, recordó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, se puso en práctica por primera vez el año pasado, y obtuvo tanto el reconocimiento de las entidades como del público. En total, el Ayuntamiento destina 500.000 euros a sufragar las fiestas tradicionales o de arraigo que se celebran en toda la ciudad.

Cada asociación podrá disponer de hasta 20.000 euros, fondos que podrán emplearse para abonar todos aquellos gastos vinculados a la organización de las fiestas. Entre los requisitos figuran que las celebraciones sean de carácter abierto y gratuito. Son gastos subvencionables los cachés, alquiler de equipos de sonido, transporte de materiales, iluminación, instalación eléctrica, seguros y aquellos que directamente sean precisos para la organización de las fiestas.

“Entre los objetivos fijados para el área de cultura y fiestas está el fortalecimiento de las celebraciones de los barrios, que generan comunidad y contribuyen a diversificarla oferta de ocio durante todo el año”, indicó Gonzalo Castro.

Además, y fuera de las subvenciones que finalmente se asignen la cada entidad, el IMCE y el Ayuntamiento les dará asesoramiento a todas las entidades para ayudarles a completar el proceso. También se cederán gratuitamente aseos químicos, vallados, tarimas, mesas y caderas siempre que exista disponibilidad.

Las propuestas presentadas podrán obtener una valoración máxima de 100 puntos, de los que 70 le corresponden a la calidad de los proyectos presentados. En la pasada edición todas aquellas entidades que cumplían con las bases accedieron a las ayudas municipales. “Lo que queremos es que quien organiza fiestas tradicionales o de arraigo, en todos los barrios, cuente con medios suficientes para poderle ofrecer contenidos de calidad al vecindario y a las personas visitantes”, indicó el edil.