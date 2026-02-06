Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La profesora de A Coruña premiada por una de las universidades más prestigiosas del mundo

La entidad reconoció su investigación sobre factores de paz sostenible en el proceso de integración europea

Dani Sánchez
Dani Sánchez
06/02/2026 13:24
La profesora titular de la Universidad de A Coruña Cristina Blanco Sío-López
La profesora titular de la Universidad de A Coruña Cristina Blanco Sío-López
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El premio 'Colin Bell Award 2026', otorgado por el Churchill College y el Churchill Archives Centre de la Universidad de Cambridge, reconoce en la categoría de Historia Contemporánea a Cristina Blanco Sío-López, profesora del departamento de Sociología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de A Coruña.

UDC

Estos son los siete nuevos investigadores de la Universidad de A Coruña

Más información

El galardón, que cada año reconoce cualquier trabajo archivístico, académico o de investigación realizado sobre los documentos de Winston Churchill, la Segunda Guerra Mundial y otras colecciones relacionadas dentro del Centro de Archivos Churchill, ha distinguido a la profesora de la universidad herculina por su investigación histórica sobre factores de paz sostenible en el proceso de integración europea.

Debates en ciencia y educación

Concretamente, el proyecto examina las colecciones de Alexander y Theodosia Cadogan y las de Maurice y Adeline Hankey en el Churchill Archives Centre, prestando especial atención a los documentos del Premio Nobel de la Paz Philip Noel-Baker centradas en temas de paz y desarmamento, debates de paz en ciencia y educación y paz y derechos humanos en las relaciones internacionales de Europa a lo largo del siglo pasado.

Un momento de la reunión del Consello de Goberno de la UDC esta mañana

La Universidad de A Coruña propone incrementar la oferta de plazas en cinco grados y cuatro másters

Más información

En este sentido, aspira a implementar su lema de 'mirar atrás para ver más allá', utilizando el análisis histórico crítico como base para una reinterpretación social del diseño de escenarios en la construcción y el mantenimiento de la paz, profundamente arraigada en derechos y libertades fundamentales poco valorados que la investigación archivística puede ayudar a retomar el primer plano.

Además de profesora en la UDC, Cristina Blanco Sío-López es investigadora del Cispac y del grupo Esomi de la entidad herculina, además de investigadora afiliada de Cambridge Digital Humanities (CDH) y también del College Clare Hall de la Universidad de Cambridge en 2025. Un año antes, recibió el Premio Nacional de Investigación María Moliner en Humanidades en reconocimiento a sus aportaciones al campo de la Historia Contemporánea y, en especial, al estudio de proceso de integración europea. Así, es también miembro de la Royal Historical Society (RHS) en Londres; da Young Academy of Europe (YAE); académica correspondiente de la Academia Nueva de España (AJDE) y alumna y antiguo miembro del Comité Ejecutivo de la Global Young Academy (GYA).

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Rosa Rodríguez Pasapalabra

Los profesores de Rosa en la Universidad de A Coruña se deshacen en elogios tras su paso por 'Pasapalabra'
Andrea Gestal
El ideal gallego

A Coruña se lleva un millón de euros gracias al 'Rasca Platinum' de la ONCE
Redacción
Estación de tren provisional de A Coruña

Los sindicatos mantienen la huelga de trenes tras terminar sin acuerdo su tercera reunión con Puente
EP
Después del día de Reyes, los coruñeses tomaron zonas como la calle Compostela, la plaza de Lugo o los centros comerciales para hacerse con las 'gangas' rebajadas

El gasto medio en rebajas en Galicia 2025 se sitúa en 215 euros
EP