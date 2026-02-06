La profesora de A Coruña premiada por una de las universidades más prestigiosas del mundo

La profesora titular de la Universidad de A Coruña Cristina Blanco Sío-López Cedida

El premio 'Colin Bell Award 2026', otorgado por el Churchill College y el Churchill Archives Centre de la Universidad de Cambridge, reconoce en la categoría de Historia Contemporánea a Cristina Blanco Sío-López, profesora del departamento de Sociología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de A Coruña.

El galardón, que cada año reconoce cualquier trabajo archivístico, académico o de investigación realizado sobre los documentos de Winston Churchill, la Segunda Guerra Mundial y otras colecciones relacionadas dentro del Centro de Archivos Churchill, ha distinguido a la profesora de la universidad herculina por su investigación histórica sobre factores de paz sostenible en el proceso de integración europea.

Concretamente, el proyecto examina las colecciones de Alexander y Theodosia Cadogan y las de Maurice y Adeline Hankey en el Churchill Archives Centre, prestando especial atención a los documentos del Premio Nobel de la Paz Philip Noel-Baker centradas en temas de paz y desarmamento, debates de paz en ciencia y educación y paz y derechos humanos en las relaciones internacionales de Europa a lo largo del siglo pasado.

En este sentido, aspira a implementar su lema de 'mirar atrás para ver más allá', utilizando el análisis histórico crítico como base para una reinterpretación social del diseño de escenarios en la construcción y el mantenimiento de la paz, profundamente arraigada en derechos y libertades fundamentales poco valorados que la investigación archivística puede ayudar a retomar el primer plano.

Además de profesora en la UDC, Cristina Blanco Sío-López es investigadora del Cispac y del grupo Esomi de la entidad herculina, además de investigadora afiliada de Cambridge Digital Humanities (CDH) y también del College Clare Hall de la Universidad de Cambridge en 2025. Un año antes, recibió el Premio Nacional de Investigación María Moliner en Humanidades en reconocimiento a sus aportaciones al campo de la Historia Contemporánea y, en especial, al estudio de proceso de integración europea. Así, es también miembro de la Royal Historical Society (RHS) en Londres; da Young Academy of Europe (YAE); académica correspondiente de la Academia Nueva de España (AJDE) y alumna y antiguo miembro del Comité Ejecutivo de la Global Young Academy (GYA).