La profesora de A Coruña premiada por una de las universidades más prestigiosas del mundo
La entidad reconoció su investigación sobre factores de paz sostenible en el proceso de integración europea
El premio 'Colin Bell Award 2026', otorgado por el Churchill College y el Churchill Archives Centre de la Universidad de Cambridge, reconoce en la categoría de Historia Contemporánea a Cristina Blanco Sío-López, profesora del departamento de Sociología y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de A Coruña.
El galardón, que cada año reconoce cualquier trabajo archivístico, académico o de investigación realizado sobre los documentos de Winston Churchill, la Segunda Guerra Mundial y otras colecciones relacionadas dentro del Centro de Archivos Churchill, ha distinguido a la profesora de la universidad herculina por su investigación histórica sobre factores de paz sostenible en el proceso de integración europea.
Debates en ciencia y educación
Concretamente, el proyecto examina las colecciones de Alexander y Theodosia Cadogan y las de Maurice y Adeline Hankey en el Churchill Archives Centre, prestando especial atención a los documentos del Premio Nobel de la Paz Philip Noel-Baker centradas en temas de paz y desarmamento, debates de paz en ciencia y educación y paz y derechos humanos en las relaciones internacionales de Europa a lo largo del siglo pasado.
En este sentido, aspira a implementar su lema de 'mirar atrás para ver más allá', utilizando el análisis histórico crítico como base para una reinterpretación social del diseño de escenarios en la construcción y el mantenimiento de la paz, profundamente arraigada en derechos y libertades fundamentales poco valorados que la investigación archivística puede ayudar a retomar el primer plano.
Además de profesora en la UDC, Cristina Blanco Sío-López es investigadora del Cispac y del grupo Esomi de la entidad herculina, además de investigadora afiliada de Cambridge Digital Humanities (CDH) y también del College Clare Hall de la Universidad de Cambridge en 2025. Un año antes, recibió el Premio Nacional de Investigación María Moliner en Humanidades en reconocimiento a sus aportaciones al campo de la Historia Contemporánea y, en especial, al estudio de proceso de integración europea. Así, es también miembro de la Royal Historical Society (RHS) en Londres; da Young Academy of Europe (YAE); académica correspondiente de la Academia Nueva de España (AJDE) y alumna y antiguo miembro del Comité Ejecutivo de la Global Young Academy (GYA).