El Ideal Gallego Fundado en 1917

La población reclusa de Teixeiro creció un 25% en solo un año

Los guardias aseguran que algunos de los módulos más peligrosos están abarrotados

Abel Peña
06/02/2026 12:14
A raíz de un incidente ocurrido ayer, en el que un guardia acabó con una pierna rota al tratar de separar a dos reclusos que se estaban peleando, el sindicato Tampm (Tu Abandono Me Puede Matar) ha denunciado el incremento de la población penitenciaria en Arteixo, que ha pasado de rondar el millar a acercarse a los 125.000. Es decir, un aumento del 25%. 

El complejo penitenciario ha pasado de una situación estable, a ver disparado el número de internos a niveles que no registraban desde 2010. "No hay que olvidar que somos un centro de tránsito del que llegan y parten dos conducciones semanales, una hacia Madrid y la otra hacia el País Vasco, además de las conducciones provinciales de enlace, con un elevado movimiento de internos del País Vasco que causan alta en Teixeiro, al igual que en otros centros", señalan. 

Desde las transferencias de las competencias penitenciarias al País Vasco, con la connivencia de la SGIIPP, se dedican a mandar todos los internos problemáticos y con numerosos incidentes, aducen desde Tampm, que añaden que muchos de ellos son antiguos menas de origen magrebí. "Se quedan sólo con los que no les dan problemas o hayan pertenecido a ETA. Esta política afecta sustancialmente al clima de inseguridad que va en aumento", denuncian.

Modulo de la cárcel de Teixeiro

Los guardias denuncian una pelea xenófoba en la cárcel de Teixeiro

Distribución

Pero hay que tener en cuenta que este aumento no se distribuye de manera equilibrada entre los 15 módulos que componen este centro. Los módulos más peligrosos son también los más repletos, y como no se ha incrementado de forma proporcional el número de guardias, más difíciles de vigilar. "Si antes eran setenta ahora pasamos a 90. En algunos casos, más de 100, para solo dos guardias", denuncia el sindicato. 

"Antes había celdas individuales. Ahora no hay ninguna. Así se trabaja de forma diferente", explican, al tiempo que denuncian el "buenismo" de las autoridades, que hace más difícil su trabajo. Cuando un preso hiere a otro o a un guardia, no se le castiga, solo se le traslada de centro.

"El limitarse a trasladar a internos a los que los diferentes equipos técnicos han solicitado la clasificación en primer grado, para que continúen en otros centros en segundo grado (el ordinario que está establecido), vulnera flagrantemente la seguridad a costa de la integridad tanto de los propios trabajadores, como del resto de internos que sí quieren reinsertarse", denuncian. 

