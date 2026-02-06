La Fundación Inibic presenta una nueva edición de sus ayudas para la investigación

Presentación de las ayudas de la Fundación Inibic Cedida

La Fundación Inibic ha presentado una nueva edición de sus ayudas Intramurais 2025-2026, que consolidan el crecimiento experimentado en los últimos años tanto en número de proyectos financiados como en dotación económica, e incorporan por primera vez una línea específica para profesionales en Formación Sanitaria Especializada.

Desde su puesta en marcha en el año 2020, las ayudas Intramurais de la Fundación Inibic han apoyado más de 80 proyectos e iniciativas en las áreas sanitarias de A Coruña y Ferrol, entre proyectos de innovación en áreas clínicas, desarrollo y transferencia, ayudas a grupos emergentes, ayudas predoctorales y acciones de información y divulgación.

En este período también se financiaron más de 60 publicaciones científicas en acceso abierto, reforzando la difusión de los resultados de investigación en revistas especializadas.

En el campo presupuestario, el programa experimentó un crecimiento muy significativo: el presupuesto anual pasó de 50.000 euros en 2020 a más de 1,14 millones de euros en 2024, con un volumen acumulado de alrededor de 2,5 millones de euros en este quinquenio.

Este incremento permitió ampliar el alcance de las convocatorias, incrementar el número de proyectos apoyados e impulsar nuevas líneas de trabajo.

Las ayudas Intramurais se mantienen alineadas con el Plan Estratégico del Inibic y con los objetivos marcados por el Instituto de Salud Carlos III para los institutos de investigación sanitaria acreditados, favoreciendo tanto la investigación básica como la clínica y traslacional, con especial atención a los profesionales de atención primaria y enfermería.

A Coruña revoluciona la medicina con el primer trasplante de un órgano hecho en un laboratorio a un animal Más información

Como principal novedad, la convocatoria 2025-2026 incorpora una nueva línea de ayudas dirigida a profesionales en Formación Sanitaria Especializada (FSE) de las áreas sanitarias de A Coruña-Cee y Ferrol, que inicien en 2026 su penúltimo o último año de residencia.

El objetivo es fomentar la investigación entre los profesionales más jóvenes, tanto de atención primaria como especializada, facilitando el desarrollo y consolidación de las competencias necesarias para realizar investigación de calidad e incrementando sus opciones de acceso a convocatorias competitivas nacionales que combinan actividad asistencial e investigadora.

Esta nueva ayuda de investigación en FSE cuenta con un presupuesto total de 100.000 euros, con una cuantía máxima de hasta 20.000 euros por proyecto. Junto con ella, se mantiene la convocatoria de innovación en áreas clínicas, dotada con 750.000 euros y la línea de publicación de artículos en acceso abierto, con un presupuesto inicial de 50.000 euros.

El objetivo principal de estas ayudas es fomentar el desarrollo de la investigación tanto básica cómo clínica en el seno de las áreas sanitarias de A Coruña y Ferrol, favoreciendo la traslación de los resultados a la práctica asistencial y contribuyendo a mejorar la calidad de la atención y la calidad de vida de los pacientes. Al mismo tiempo, se pretende identificar y apoyar al personal clave que impulse la actividad científica e innovadora, promoviendo equipos más competitivos y capaces de captar financiación en convocatorias nacionales e internacionales.

El carácter dinámico de estas ayudas permite adaptar las convocatorias a las nuevas necesidades y oportunidades detectadas en el ámbito asistencial e investigador, manteniendo la coherencia con el Plan Estratégico que rige en la entidad y buscando llegar al conjunto de los colectivos profesionales implicados en la asistencia, investigación, docencia e innovación sanitaria.