La Fundación Amador de Castro y Galzheimer Care ponen en marcha la Escuela de Cuidado y Salud

Presentación de la escuela de salud de la Fundación Amador de Castro

La Fundación Amador de Castro, en colaboración con Galzheimer Care, pone en marcha la Escuela de Cuidado y Salud, un nuevo proyecto dirigido a personas cuidadoras de personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias, con el objetivo de ofrecerles un espacio donde aprender, compartir y sentirse acompañadas.

La Escuela nace desde la escucha activa a las necesidades de las personas cuidadoras, que a menudo afrontan el cuidado en soledad, con un alto desgaste emocional y pocas oportunidades para detenerse y pensar en sí mismas. A través de sesiones formativas y vivenciales, el proyecto propone un lugar seguro de aprendizaje, reflexión y acompañamiento, donde adquirir herramientas prácticas y emocionales para el día a día del cuidado.

“Cuidar a una persona con Alzheimer es un camino complejo, lleno de amor, pero también de cansancio, dudas y miedos. Con esta Escuela queremos comunicar a las personas cuidadoras que no están solas”, señala Susana de Castro, patrona de la Fundación Amador de Castro, y añade: “Necesitan espacios donde puedan parar, aprender y sentirse sostenidas. La Escuela de Cuidado y Salud no es solo un espacio formativo; es un lugar de encuentro. Aquí se valida la experiencia de quien cuida, se comparte lo vivido y se construye apoyo mutuo. Cuidar también implica cuidarse”.

Por su parte, desde Galzheimer Care destacan el valor del enfoque humano y comunitario de la iniciativa. En palabras de Ana Díaz, presidenta de Galzheimer Care, “en Galicia se estima que cerca de 70.000 personas conviven con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, una realidad que afecta no solo a quienes la padecen, sino también a miles de familias y personas cuidadoras. En este contexto, acciones como la Escuela de Cuidado y Salud se vuelven imprescindibles, ya que ofrecen apoyo, formación y acompañamiento a quienes sostienen el cuidado día a día, muchas veces en silencio y con escasos recursos emocionales y formativos”.

La Escuela de Cuidado y Salud se concibe como un proyecto estratégico y sostenido en el tiempo, no como una acción puntual. El programa inicia su programación este año y cuenta ya con sesiones planificadas para 2027 y 2028, lo que permite dar continuidad al acompañamiento de las personas cuidadoras y consolidar un modelo estable de apoyo, formación y cuidado a la vez que refuerza la necesidad de impulsar iniciativas estructurales que den respuesta a las necesidades actuales y futuras del cuidado. Además, se trata de una iniciativa gratuita y de acceso universal, concebida para llegar a toda la población y eliminar barreras económicas y sociales, gracias a la financiación de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde.

El itinerario formativo para este año abordará aspectos clave como la comprensión de la enfermedad, el manejo de situaciones cotidianas, el afrontamiento al estrés, la corresponsabilidad, la gestión emocional o el autocuidado. La primera sesión sobre “Sentimientos y emociones” se celebrará el próximo 24 de febrero en el Santander Work Center de A Coruña.

La Escuela de Cuidado y Salud está dirigida principalmente a personas cuidadoras familiares de personas con alzhéimer y otras demencias, independientemente de la fase de la enfermedad o del tiempo que lleven ejerciendo el cuidado.

Asimismo, el proyecto está abierto a personas cuidadoras no profesionales del entorno cercano, así como a aquellas personas que, aun no siendo cuidadoras en el momento actual, se estén preparando para asumir ese rol o deseen comprender mejor el proceso de cuidado.