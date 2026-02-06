La coruñesa Rosa Rodríguez gana el histórico bote de 'Pasapalabra'

La coruñesa Rosa gana el bote de Pasapalabra NRM

La coruñesa Rosa Rodríguez, tras más de un año en duelo con Manu Pascual, consiguió este jueves hacerse con el histórico bote del programa de Antena 3 'Pasapalabra'. Lo hizo tras un emocionante duelo que culminó con el acierto de la letra M y una remontada.

El programa comenzó con Manu Pascual enfrentándose -como perdedor del día anterior- al aspirante Ferrán para conseguir su puesto en la fase final del concurso. El madrileño salvó la silla azul y se situó junto a su compañera y rival Rosa.

Con la coruñesa formaron equipo la actriz Mariam Hernández y el presentador y comunicador Fernando Ramos. En el lado contrario de la mesa, Manu, acompañado del actor Pablo Rivero y la cantante Merche.

La primera prueba, 'Una de cuatro', permitió a Rosa Rodríguez sumar sus 20 primeros segundos para el Rosco, mientras Manu Pascual se hacía con 24. A continuación llegaba la prueba musical, una de las que más se les resistieron a ambos concursantes durante su longevo duelo en Pasapalabra. Pero entre Nacho Vega, los Backstreet Boys y Maluma, Rosa y sus compañeros consiguieron ahcerse con el pleno y sumar otros once segundos para acumular 31.

No se le dieron tan bien los nombres de películas del género western a los integrantes del equipo naranja ni la prueba de memoria. Con todo, Mariam Hernández y Fernando Ramos ayudar a Rosa Rodríguez a plantarse en el Rosco con un total de 49 segundos, frente a los 62 de Manu.

Llegaba entonces el momento histórico, el momento en el que se iban a repartir los 2.716.000 euros del bote más alto de la historia.

Con 147 empezaba Manu a "abonar" su Rosco. Una primera tanda hasta la G a la que Rosa contestaba con sus cuatro primeros aciertos. La segunda tanda de Manu iba hasta la M, mientras que Rosa volvía a sumar otras cuatro palabras. En la tercera tirada, el madrileño pasaba palabra a la primera, mientras Rosa lo hacía a la segunda. Regresaba el turno a Manu, que encajaba otros dos aciertos, mientras la coruñesa respondía con siete.

Un nuevo turno de Manu le permitía llegar al final de la primera vuelta del Rosco con 20 aciertos. Rosa Rodríguez se quedaba a la zaga mientras Manu 'arrancaba' la segunda vuelta pasando palabra. La coruñesa terminaba entonces su primera vuelta con esos mismos 20 aciertos y solo 20 segundos por delante. Empezaban entonces a ser más precavidos, pasando palabra con la mayor rapidez posible.

A falta de siete segundos a Rosa le quedaban dos palabras por responder, las letras M y V. Y con cinco por delante, solo la M la separaba del bote histórico. A falta de tres, Rosa se arriesgaba y Antena 3 se iba a publicidad, dejando al público en vilo. "Morrall", contestó Rosa a la pregunta sobre el jugador de fútbol americano que fue elegido MVP de la NFL en 1968. Y acertó. Rosa Rodríguez se llevaba el bote.

El programa se completaba con un emocionante momento en el que Rosa se sinceraba sobre sus sentimientos tras ganar el premio, mientras que 'Pasapalabra' la ponía en contacto por videollamada con su madre y su hermana Alejandra. El programa terminaba con la joven coruñesa reuniéndose en la ciudad con su familia. Bajo una fuerte lluvia, la flamante ganadora del bote caminaba por los alrededores del Coliseum de A Coruña para entrar en su domicilio y abrazar a sus allegados tras muchos meses de nervios en su aventura televisiva.

Despliegue especial

Pero el despliegue especial que Antena 3 preparó para celebrar la gran 'final' entre Rosa y Manu se inició a la hora de siempre: las ocho de la tarde, la hora fetiche de Pasapalabra. Un programa especial repasó junto a los dos protagonistas algunos de los momentos estelares que han compartido en pantalla durante los más de doce meses que ambos llevan en duelo.

Más de un año en los que hasta ocho veces estuvieron ambos a un paso del bote, seis para Manu y dos para la coruñesa Rosa. Hubo también tiempo incluso para imágenes inéditas, como los casting que protagonizaron los dos concursantes y que les han llevado a convertirse ya en leyendas de la televisión en España.

A las diez de la noche Rosa y Manu daban el salto al prime time para sentarse en 'El Hormiguero' y repasar su trayectoria de la mano de Pablo Motos justo antes de "descubrir uno de los mayores misterios de la historia".

"Uno de vosotros es millonario y está disimulando", les espetaba Motos nada más empezar la entrevista, en la que Rosa reconoció que le costó pensar en qué hacer una vez terminada su etapa en el programa, ya que no solo se basaba en el tiempo de grabación, sino que también tenían que estudiar para poder optar al gran premio. "Yo he tenido días de doce y catorce", afirmaba Rosa Rodríguez.

Ambos dejaron también claro que no hubo "trato" para hacerse con el premio y cada uno fue "a por todas". Además, Rosa reveló algunos de sus secretos para estar relajada durante los momentos del Rosco, uno de ellos su 'tic' de subirse las mangas de la camisa o la chaqueta, un gesto que ya se ha convertido en totalmente característico en el concurso de la coruñesa, y que su letra menos favorita es la zeta.

"Lo cambié todo", señaló Rosa al explicar cómo fue modificando sus rutinas al empezar en Pasapalabra, desde la alimentación a hábitos como el sueño.

Y todo ello mientras Rosa y Manu mantenían la 'cara de póker' para no desvelar absolutamente nada del resultado de la gran final de la lucha por el bote de Pasapalabra.

Los protagonistas del último año en 'Pasapalabra' se enfrentaron también a un particular Rosco lanzado por las hormigas en el que tuvieron que contestar preguntas, pero dando respuestas erróneas cuando Trancas y Barracas así lo pidieran, y, eso sí, haciendo equipo por primera vez.