Juan Ángel Barros Botana | “Cuando iba con el Dépor, no faltaban Los Tamara”

Juan Ángel Barros Botana, durante una entrevista Pedro Puig

Recoge Moncho Viña en su libro ‘Moito que contar’ que son tres las pasiones de Juan Ángel Barros Botana, conocido popularmente como ‘Barritos’: el arbitraje, el Dépor y Pucho Boedo, a quien El Ideal Gallego dedica este domingo 8 de febrero la gala ‘Bícame Pucho’. Y quien fuera delegado del Dépor lo refrenda: “La verdad es que es una persona a la que seguí desde siempre, desde que soy niño, tenía ocho o nueve años cuando sacó ‘A Santiago voy’, y desde aquella lo he seguido siempre”, comenta.

Tanta es su pasión por el ‘crooner’ de O Ventorrillo que lo tiene presente a diario, incluso en las llamadas de teléfono. “En mi móvil, en uno suena ‘A Santiago voy’ y en el otro ‘Mi tierra gallega’, por ejemplo, me llamaste tú y estaba sonando ‘A Santiago voy’”, comenta sonriente.

“Tengo prácticamente toda la discografía de Los Tamara, me sé todas las canciones con música y letra. Aunque ya pasaron los años, las sigo escuchando todos los días”, explica. “Aún me viene a la mente ahora la última vez que actuó en la Televisión de Galicia, en aquel Fin de Año, que a los veintitantos días falleció”, rememora, al tiempo que recuerda verlo “muchas veces en directo”. “Ya te digo, las canciones me las conozco todas y me tocas un poco de la música y ya te sé el título”, dice riendo.

Rememora Barritos la primera vez que lo vio. “Lo vi actuar en directo, creo que fue en El Seijal, fíjate y la primera canción que le oí yo cantar fue ‘Airiños, airiños, aires’”. Pero desde aquella primera vez se fraguaron muchos encuentros posteriores. “Coincidí con él en las fiestas del San Juan de Carballo y allí estuve con él hasta las tantas”, comenta entre risas. “Yo iba a muchas verbenas”, asegura, “si estaban Los Tamara, Los Satélites o Los Trovadores, iba a todas”.

Enganchado

Lo que también tiene claro Barros Botana es que Pucho Boedo no sólo lo enganchó a él, “sino a la mayoría de la gente”. Y para conseguirlo, enumera varios aspectos.

“Primero, era gallego, ya de entrada, de A Coruña”, comienza. “Segundo, era muy melódico cantando, tenía una voz fenomenal, un gusto cantando que se te pegaban las canciones”. Y, por último, “era un hombre que sabía estar en el escenario y daba gusto verlo”.

Barros tuvo la suerte de conocerlo en persona, y en la cercanía lo terminó de ganar. “Era una persona muy cercana, te reías con él porque tenía esa flema gallega, esa retranquilla”, apunta.

Y como no podía ser de otra manera, su amor por Pucho Boedo y su música se trasladó a otra de sus pasiones. “Cuando iba con el Dépor, de viaje, siempre solía llevar música, para pasar el rato en el avión, en el hotel, donde fuese y desde luego lo que no faltaba nunca era la música de Los Tamara”. Aunque quizá los jugadores no eran el público potencial de Boedo, como reconoce sonriente Barritos. “Alguno me tiene preguntado qué música escuchaba y se la tengo puesto, pero bueno, ellos con la edad que tenían y la vida, que ya pasaran muchos años, ellos no conocían a Los Tamara y, bueno, no era la música que ellos llevaban, pero yo sí”, comenta. “Yo escuchaba toda clase de música, pero cuando quería estar tranquilo, con mi música, escuchaba a Los Tamara y a Ana Kiro, eso seguro”, reconoce.

Un "hombre sensacional"

Barros Botana afirma que no sólo él recuerda a Boedo con cariño, sino que también lo hacía la “gente muy allegada a él”.

Pone de ejemplo el tiempo que el ‘crooner’ coruñés tuvo que pasar en Mallorca para recibir diálisis. Allí compartió tiempo, en la Casa Gallega, con dos betanceiros ilustres como Paco Buyo y Amador Cortés. Del segundo también se deshace Barritos en elogios. “Era un hombre sensacional”, dice, antes de añadir: “Hablábamos de él, recordábamos historias y siempre te contaba cosas buenas de él”.

“Ya te digo que fue un hombre al que he seguido toda mi vida”, comenta el exdelegado del Dépor sobre una de sus tres pasiones, Pucho Boedo.