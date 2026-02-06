Los restos de la muralla descubiertos hace 25 años en el solar que ocupaban las instalaciones de la Hípica GAGO

La imagen principal de la primera página de El Ideal Gallego del 6 de febrero de 2001, hace justo 25 años, estuvo dedicada a un hallazgo histórico en A Maestranza, el de los restos de una fortificación que podría corresponder a las murallas que defendían A Coruña en el siglo XVIII. A estas alturas de 1976, hace 50 años, el periodista radiofónico Cándido Barral recibía un premio de la Jefatura Central de Tráfico por la labor realizada desde los micrófonos de Radio Coruña para la prevención de accidentes. El 6 de febrero de 1951, 75 años atrás, eran noticia los destrozos causados por el temporal. Hace un siglo, en 1926, un trágico suceso marcó la actualidad: el fallecimiento de una anciana por culpa de un incendio en San Roque de Afuera.

Martes, 6 de febrero de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Hallan en A Maestranza restos de las murallas del siglo XVIII

El equipo de arqueólogos que desde el pasado mes de enero de 2001 trabaja en la zona de A Maestranza ha encontrado restos de una fortificación que, según los expertos, podría corresponder a las murallas que defendían la ciudad en el siglo XVIII. A pesar de la importancia del hallazgo, no se espera que se retrasen las obras del aparcamiento previsto en la zona.

Por otra parte, el delantero deportivista Roy Makaay calcula que el esguince de rodilla que sufrió el pasado domingo, 4 de febrero de 2001, le obligará a estar un mes de baja. Los médicos examinaron ayer al jugador holandés y volverán a hacerlo también mañana para determinar el alcance exacto de la lesión y si es precisa una operación.

Mientras tanto, el entrenador del Deportivo, Javier Irureta, retrasa su renovación hasta que pueda decir que cumplió los objetivos marcados para esta temporada 2000-01.

Viernes, 6 de febrero de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Premio radiofónico para Cándido Barral

Un hombre de la radio, dinámico donde los haya y coruñés al ciento por ciento, ha obtenido un premio de relieve. Cándido Barral, el polifacético radiofonista que en Radio Coruña hace las delicias de los coruñeses, se ha visto galardonado con el primer premio radiofónico –50.000 pesetas– de los convocados anualmente por la Jefatura Central de Tráfico, en orden a canalizar la información relativa a la prevención de accidentes.

El premio primero de 1975 ha sido, pues, para el bueno amigo Cándido. Muy merecidamente, por ciento, toda vez que él hace el programa “G.S. Club”. Lo presenta, lo dirige y... “aglutino la labor de mis colaboradores: Paco Docampo, Antonio Díaz Dourado, Alfredo Regueiro y Artur Iglesias, con los cuales voy a compartir mi galardón”, dice Cándido.

Además, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de La Coruña y Lugo honrará a su patrona, Santa Apolonia, mañana en Lugo.

Martes, 6 de febrero de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Destrozos causados por el mar en La Coruña

No creíamos que el mar iba a ratificar tan pronto la información que en la sección de La Urbe publicamos en la edición del pasado sábado, 3 de febrero de 1951. Al siguiente día, las olas reanudaron su obra demoledora. El muro que cierra el Convento de las Madres Franciscanas fue derruido. Otra parte del mismo muro se vendrá abajo rápidamente si es que a la hora de salir este periódico no lo ha hecho.

El resto de las edificaciones situadas en este sector se hallan seriamente amenazadas. Y es que, como afirmábamos el otro día, deshechos los muros de defensa, las aguas baten directamente sobre tierra y arena, lo que constituye una grave amenaza. Nos parece que ha llegado ya el momento de actuar y adoptar las medidas necesarias para evitar estos daños y otros posiblemente mayores.

Sábado, 6 de febrero de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Perece una anciana en un incendio en San Roque

Ampliamos la información que publicamos ayer, 5 de febrero de 1926, del incendio de varias cochiqueras en el lugar de San Roque de Afuera, con la triste noticia de haberse confirmado una sospecha que surgió entre algunos vecinos del citado lugar, respecto al paradero de una mujer que llevaba en arriendo dos de las chabolas quemadas, ya que no se la vio por ninguna parte durante el incendio. Desgraciadamente ha perecido en el siniestro.

En las primeras horas de la mañana de ayer, apenas despuntó el día, el alcalde de barrio de San Roque, don José Prego Calvete, acompañado de varios agentes de policía y una pareja de Seguridad, se personaron en el lugar del siniestro para adquirir más detalles de lo ocurrido, realizando una inspección ocular con el propósito de averiguar las causas del incendio.