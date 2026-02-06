Galicia ya tiene ganador de la Olimpíada Informática 2026

David Lago Alonso y Nicolás Freiría Casal, representarán a Galicia en la Olimpiada Informática Española Cedida

La Facultad de Informática de la Universidade da Coruña (UDC) vivió este viernes una de esas jornadas en las que el futuro parece estar ya llamando a la puerta. Un auténtico diluvio recibió a los participantes poco antes de las 15.30h., cuando una intensa lluvia cayó sobre el campus justo en el momento en que los jóvenes concursantes comenzaban a llegar a la facultad. Un inicio pasado por agua que no logró empañar el ambiente de la Olimpíada Informática Galega 2026 (OIG), marcada por esa mezcla de ilusión, nervios y ambición, propios de quienes se enfrentan a su primera gran prueba.

Desde primera hora de la tarde, el ambiente en el interior del centro era especial. Antes de que comenzara la competición, la presentación oficial sirvió para rebajar tensiones y poner el foco en lo verdaderamente importante. Los representantes de la organización, Tirso Varela, vicedecano de la Facultad de Informática de la UDC; Susana Ladra, vicepresidenta del CPEIG; José Luis Añón, adjunto de Estudiantes del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad; y Diego Seco, director del certamen OIG 2026, animaron a los participantes a disfrutar del proceso, de la juventud y de la libertad creativa que ofrece esta etapa, recordándoles que la curiosidad y las ganas de aprender son tan importantes como el resultado final.

Tras la bienvenida en el aula 2.11, los participantes bajaron al laboratorio, donde dio comienzo la prueba. Durante tres intensas horas, los estudiantes se enfrentaron a entre seis y ocho problemas de programación, centrados en el diseño eficiente de algoritmos y resueltos mediante lenguajes como C++, Python o Java. Concentración absoluta, sonidos de teclas sin parar y miradas fijas en la pantalla marcaron una tarde en la que cada línea de código contaba.

La única concursante coruñesa, Sofía Barbeito, estudiante del IES de Monelos, no pudo alcanzar las posiciones altas de la clasificación. Tras acabar la competición Barbeito mostró su satisfacción por haber participado en una prueba de “gran nivel”, y salió motivada para seguir mejorando y poder participar y “ganar la prueba el año que viene”.

Finalmente, tras la deliberación del jurado, el triunfo fue para David Lago Alonso, el redondelano se alzó como vencedor de la Olimpíada Informática Galega 2026. Un reconocimiento que le permitirá, junto al segundo clasificado, el porriñés Nicolás Freiría Casal, representar a Galicia en la XXX Olimpíada Informática Española, que se celebrará en Valladolid en abril, con la mirada puesta en la fase internacional del próximo verano en Uzbekistán.

Antía Paradela Casal quedó como la mejor concursante femenina, y Andrés Covelo Franco como mejor participante en edad de Secundaria.