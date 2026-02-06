El IES Puga Ramón vence en la octava edición del Torneo de Debate Académico de Galicia

Una alumna exponía esta tarde sus argumentos durante el torneo Javier Alborés

Argumentos, refutaciones, datos y, ante todo, muchas ganas de competir. Esos fueron los ítems que definieron la jornada de hoy para los alumnos de toda Galicia que, concentrados en A Coruña, participaron en la octava edición del Torneo de Debate Académico de Galicia (TDAG), llevado a cabo en la Fundación Barrié, donde el herculino IES Puga Ramón salió como uno de los principales vencedores.

En el torneo de debate participaron 16 equipos finalistas (8 por cada una de las dos categorías, una de Iniciación para alumnos de entre Primero y Tercero de la ESO y otra de Avanzado para los de Cuarto a Bachillerato), que pusieron a prueba su capacidad argumentativa para defender su postura ante los dos grandes temas planteados: los deberes escolares y la bondad del ser humano.

En la fase eliminatoria, celebrada del 26 de enero al 3 de febrero, participaron un total de 476 debatientes, integrados en 80 equipos de centros educativos de toda Galicia, si bien se recibieron 174 solicitudes de participación, una cifra más elevada que nunca y que demuestra el tirón de esta clase de iniciativas entre la población joven.

El evento en la Fundación Barrié trató de demostrar a los jóvenes alumnos que no gana el que más grita ni el que menosprecia, sino el que mejor piensa y mejor sabe expresarlo. Así, no trataron únicamente de convencer a sus rivales, sino de entender los objetos de debate. Ahí radica la magia del debate: en abandonar el mismo con más preguntas o dudas que certezas, y sabiendo que escuchar y debatir, cambiar de opinión, también es necesario para aprender y convivir.

Lista de ganadores

Así, en la categoría Avanzado, el equipo del IES Rafael Puga Ramón de A Coruña, se ha hecho con la victoria frente al equipo del IES de Mos, que ha quedado en segundo lugar. Lucía Pérez, del IES Illa de Tambo, de Marín, se ha proclamado como Mejor Oradora de la competición en esta categoría. Por su parte, en la categoría Iniciación, el ganador ha sido el equipo del CPR Plurilingüe San José de Cluny de Santiago de Compostela, tras imponerse al equipo del CPR Plurilingüe Compañía de María de Santiago de Compostela. El premio al Mejor Orador de esta categoría ha sido para Álvaro Campos, del CPR Santiago Apóstol, de Soutomaior.

El Puga Ramón representará ahora a Galicia en el Campeonato de España de Debate Preuniversitario 2026, que se celebrará en Madrid del 26 al 28 de junio y en el que se enfrentan los mejores equipos de debate del país. El TDAG es una iniciativa de la Fundación Barrié que, como señala el organismo, tiene como objetivo fomentar competencias clave para el éxito personal y académico de los jóvenes. Es decir: la comunicación, el pensamiento crítico, la sana competitividad y el trabajo en equipo.