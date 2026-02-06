Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

De la gala de Pucho Boedo a Honduras: María Lamela presentará ‘Supervivientes'

Óscar Ulla
Óscar Ulla
06/02/2026 10:50
María Lamela
María Lamela
Mediaset
Este domingo 8 de febrero el Palacio de la Ópera acogerá la gala ‘Bícame Pucho’, un homenaje a Pucho Boedo organizado por el Grupo Editorial El Ideal Gallego, en colaboración con la Televisión de Galicia. 

Paco Lodeiro, durante unha gravación

Paco Lodeiro | “En todos os coches dos nosos pais sonaba a voz de Pucho Boedo”

El acto, en el que no faltarán importantes voces de nuestra música, estará presentado por la periodista gallega María Lamela, que como se ha sabido en las últimas horas, presentará desde Honduras la próxima edición del ‘reality show’ de Mediaset ‘Supervivientes’

La comunicadora, que presenta formatos como ‘Hora Galega’ en la TVG, que ha formado parte de programas como ‘Más Vale Tarde’ y que fue enviada especial al Mundial de Fútbol de 2018 en Rusia, se incorpora ahora al ‘reality’, que presentará desde el archipiélago de Cayos Cochinos, sustituyendo a Laura Madrueño. 

Pero antes, este domingo día 8, conducirá la gala en homenaje al ‘crooner’ de O Ventorrillo, que contará con representantes tradicionales de nuestra música como Paco Lodeiro o Los Satélites, así como representantes de las nuevas generaciones, como Ortiga, Eris Mackenzie, Gabriel Fandi, Manoele de Felisa, Yennia o César Romero. 

Pucho Boedo en una foto de archivo

Agotadas las invitaciones para la gala de Pucho Boedo en el Palacio de la Ópera

El evento, para que el que se agotaron las invitaciones hace más de una semana, comenzará a las 19.00 horas en el Palacio de la Ópera.

