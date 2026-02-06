De la gala de Pucho Boedo a Honduras: María Lamela presentará ‘Supervivientes'

María Lamela Mediaset

Este domingo 8 de febrero el Palacio de la Ópera acogerá la gala ‘Bícame Pucho’, un homenaje a Pucho Boedo organizado por el Grupo Editorial El Ideal Gallego, en colaboración con la Televisión de Galicia.

El acto, en el que no faltarán importantes voces de nuestra música, estará presentado por la periodista gallega María Lamela, que como se ha sabido en las últimas horas, presentará desde Honduras la próxima edición del ‘reality show’ de Mediaset ‘Supervivientes’.

La comunicadora, que presenta formatos como ‘Hora Galega’ en la TVG, que ha formado parte de programas como ‘Más Vale Tarde’ y que fue enviada especial al Mundial de Fútbol de 2018 en Rusia, se incorpora ahora al ‘reality’, que presentará desde el archipiélago de Cayos Cochinos, sustituyendo a Laura Madrueño.

Pero antes, este domingo día 8, conducirá la gala en homenaje al ‘crooner’ de O Ventorrillo, que contará con representantes tradicionales de nuestra música como Paco Lodeiro o Los Satélites, así como representantes de las nuevas generaciones, como Ortiga, Eris Mackenzie, Gabriel Fandi, Manoele de Felisa, Yennia o César Romero.

El evento, para que el que se agotaron las invitaciones hace más de una semana, comenzará a las 19.00 horas en el Palacio de la Ópera.