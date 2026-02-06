¿Cómo sabía Rosa el nombre del jugador que fue MVP de la NFL que le dio el bote de 'Pasapalabra'?

Rosa, a punto de contestar la letra que le dio el bote de 'Pasapalabra' El Ideal Gallego

La coruñesa Rosa Rodríguez se hizo este jueves por la noche con el histórico bote de 'Pasapalabra' de 2.716.000 euros. Lo hizo después de un Rosco perfecto y en el que la guinda del pastel llegó con una pregunta que al resto de los mortales les parecía imposible contestar: Con la M, apellido del jugador más valioso de la NFL en 1968 elegido por la agencia AP.

"Morrall", contestó entonces Rosa, con un apellido con el que dejó impresionada a la audiencia.

De hecho, en las redes sociales incluso aparecieron las suspicacias típicas, que apuntaban a que era imposible que la concursante coruñesa conociese un dato tan concreto y escondido en el universo de la estadística. Pero Rosa Rodríguez ha explicado su secreto este viernes.

Galería El Rosco del bote histórico de Rosa en 'Pasapalabra', en imágenes Ver más imágenes

En una entrevista en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, Rosa comentó que tiene una completa base de datos para estudiársela de cara al programa. Sabía la coruñesa que en 'Pasapalabra' se había preguntado por este tipo de detalles, relativos a otros deportistas, como por ejemplo, los mejores jugadores de la final de un año concreto en la NBA. Por eso había decidido estudiarse el listado referente a jugadores y entrenadores de la liga de fútbol americana.

El camino de Rosa: de la Universidad de A Coruña al bote de 'Pasapalabra' Más información

"¿Entonces, te sabes también quién ganó en el 69?", preguntaba, intrigado, Carlos Alsina. "Sí", respondía entre risas la coruñesa: "Si no recuerdo mal, era Gabriel". "Y el del 70?", insistía Alsina. "Creo que era Page...", contestaba la concursante ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'. "No sé si era del 70 o del 71, pero estaba por ahí", dudaba entre risas Rosa Rodríguez. Y casi acertó: si bien Gabriel fue el premiado en 1969, el Page al que ella se refiere no ganó el galardón en 1970 sino en 1971.

La coruñesa Rosa Rodríguez gana el histórico bote de 'Pasapalabra' Más información

"Yo cuando escucho esa pregunta tenía como siete jugadores de la NFL, y luego empiezas a descartar. 'Con M, pocos hay, no, este no lo voy a decir porque es demasiado conocido y no puede ser'. Y luego también es por épocas. Yo de esa época tenía ese, estaba bastante segura de que era en el 68, pero ya te digo, hay dudas sobre todo y digo, 'espero que sea este y no lo esté confundiendo con otro del año 2000", explicó la concursante en Onda Cero.

"Estará vivo Morrell, ¿no?", se cuestionaba Alsina, a lo que Rosa volvía a responder sacando su sabiduría enciclopédica: "No, murió en 2014". "Encima se lo sabe también", concluía un impresionado Alsina.