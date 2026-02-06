El aeropuerto de A Coruña registró trece desvíos en los 35 días que van de año

Interior de la terminal de Alvedro Carlota Blanco

Es una situación recurrente en estas fechas: los pilotos saben que aterrizar en Alvedro en días de niebla o viento será cuestión de suerte. Y este año, más que nunca. En los 35 días que van de 2026 el aeropuerto ha registrado trece desvíos. El último, el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, este miércoles, cuando trató de aterrizar hasta en dos ocasiones en Alvedro, antes de tener que variar su trayectoria hacia la terminal de Rosalía de Castro. El motivo de los desvíos no es otro que las adversas condiciones meteorológicas, aunque, si la causa habitual todos los años es la baja visibilidad, este 2026 ganan las fuertes rachas de viento.

El portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, Alberto Maroto, considera que la cifra de desvíos este año es “altísima”. “Han sido todos por viento, y dos de ellos, dos Iberia, ni se acercaron a la ciudad”, dice. En este caso, añade, “no entendimos bien el porqué, ya que estábamos realmente bien en A Coruña”. Por otro lado, el aeropuerto de A Coruña también recibió desvíos de los otros dos aeródromos gallegos. Uno fue un Iberia que procedía de Peinador, en Vigo; y los otros tres, un Iberia, un Vueling y un jet, de Santiago.

Aunque solo afecta a las operaciones cuando la densa niebla cubre la pista de Alvedro, la terminal cuenta con la tecnología suficiente para evitar los desvíos, pero una serie de obstáculos impiden su aplicación. El ILS de Alvedro, es decir, su sistema de aterrizaje instrumental, está capacitado para permitir aproximaciones en categoría 3, pero Enaire lo relegó a la categoría 2 a causa de estos obstáculos. Todo ello provoca que en días de baja visibilidad los pilotos no puedan acercarse lo suficiente a la pista o su balizamiento previo, quedándose por encima de la última capa de nubes o todavía dentro de la niebla. En estas condiciones, el final ‘evitable’ es el desvío.

Los profesionales de Alvedro Vuela Más Alto denunciaron en numerosas ocasiones que el principal obstáculo se encuentra dentro del propio aeródromo: una de las torres de iluminación de la plataforma. “Su desmonte parcial, de forma que pierda unos metros de altura y deje de vulnerar la zona libre de obstáculos de la maniobra, o su conversión a frangible, irían de la mano de una reducción de los mínimos de aproximación, permitiendo a los pilotos acercarse más a la pista”. Alvedro cuenta con 1.292 puntos que condicionan las operaciones, tales como árboles, postes, chimeneas, torres y vegetación.

Contratos que caducan

En el próximo mes de abril expira la vigencia de contratos de varias conexiones. Se trata de Málaga y Valencia, operados por Volotea (hasta el día 5); y Londres, cuya compañía responsable es Vueling (hasta el 7 de abril). Fuentes municipales señalan que a día de hoy no hay decisiones cerradas, pero “existe interés por parte de diferentes compañías”. “Estamos trabajando activamente en el conjunto de rutas cuyo contrato expira este año, analizando distintos escenarios y manteniendo contactos con varias aerolíneas. El objetivo es garantizar la continuidad de la conectividad, bien mediante la prolongación de las operativas actuales o a través de nuevas fórmulas que resulten más eficientes para el aeropuerto, la ciudadanía y el turismo de la ciudad”, añaden estas fuentes.

Ya a principios de enero este diario mencionó la posibilidad de que las rutas, pese a continuar, tuviesen un ‘parón’ entre el fin de un contrato y el principio de otro. “¿Se va a dejar un hueco en medio mientras expiran y se hacen otros contratos?”, se planteaba entonces Alberto Maroto.

El PP de A Coruña mencionó esta cuestión hace tan solo unos días: “Llevamos tiempo advirtiendo de la demora en la licitación de los nuevos contratos. Así, en el pleno de enero llevamos una moción, aprobada por unanimidad, en la que instábamos al Consorcio de Turismo a publicar de manera urgente los contratos”. “El Consorcio no ha publicado el concurso y la preocupación ciudadana y empresarial va en aumento”, expusieron los populares. Lo cierto es que fuentes del Gobierno local afirmaron a este diario en julio de 2025 que estas rutas se licitarían a finales del año pasado, marcando como fecha de este trámite el último trimestre del ejercicio.

Otra de las rutas cuyo contrato expiraba este año –el 22 de marzo– es Gran Canaria, pero aerolínea puso a finales de diciembre a la venta la operativa para la temporada estival. La compañía mantendrá las dos frecuencias semanales, pero con cambios en los días de vuelos. A partir de finales de marzo el vuelo de los jueves se operará los miércoles, mientras que se mantienen los domingos. Los vuelos saldrán de Gran Canaria a primera hora los miércoles (08.45 horas) y domingos (08.40 horas), operando las salidas desde Alvedro a las 13.10 y 13.15 horas respectivamente.

Precisamente Binter publicó ayer en sus servidores nuevos vuelos directos con Tenerife Norte. Si el año pasado la aerolínea operó entre el 30 de junio hasta finales de octubre este enlace estival, en el presente ejercicio se extiende la operativa varios meses, al empezar a operarse el próximo 31 de marzo. Habrá vuelos todos los martes y sábados.

Un día antes del estreno de Binter, el 30 de marzo, Vueling también se estrenará en esta ruta, que operará hasta septiembre. Los billetes ya están disponibles en la web de la aerolínea por un precio que parte desde los 29 euros. La ruta comenzará con tres frecuencias semanales, pero a partir de mediados de junio se incrementará a cuatro. Esta conexión no cuenta con respaldo económico municipal, por lo que ha sido la propia compañía aérea la que ha decidido ofertar este enlace, posiblemente debido a la alta demanda que tiene el aeropuerto de A Coruña, tal y como demuestran los datos.

Un total de 5.682 usuarios acumulados hasta el mes de septiembre (el último con estadísticas de AENA) utilizaron esta conexión –con Binter Canarias– en el año 2025, cosechando unos buenos datos de ocupación, con un promedio de un 80% en los 54 vuelos realizados hasta el cierre de septiembre.

