A Coruña se lleva un millón de euros gracias al 'Rasca Platinum' de la ONCE

El ‘Rasca Platinum’ de la ONCE ha dejado en A Coruña el millón de euros de su premio mayor.

María José Martínez González es la vendedora de la ONCE que ha dado este millón de euros en un boleto que ha comercializado desde su quiosco ubicado en la avenida Gran Canaria, número 22.

‘Rasca Platinum’ es el juego en el que por 10 euros se puede llegar a ganar hasta 1.000.000 de euros. Si se encuentra el 7, se rascan los tréboles. Si se encuentra el "7" en alguno de ellos, se gana el premio correspondiente. Si se encuentra el "77", se gana el doble y si se encuentra el "777", se gana el triple del premio correspondiente. 3 en Raya: Rasca el área de juego. Si se encuentran tres símbolos "X", o tres símbolos "O" en una misma fila, columna o diagonal, se gana el premio. Además, en la explosión de premios si uno de los números coincide con uno de los ganadores, se logra el premio correspondiente.

Los ‘Rascas’ se comercializan por los 21.000 vendedores de la ONCE, en www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.