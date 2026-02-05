Una alumna del IES Monelos competirá en la Olimpíada Informática: “Daré batalla”

Sofía Barbeito, frente a la Facultad de Informática Cedida

La facultad de Informática de la UDC será mañana el coliseo en que los jóvenes informáticos de toda Galicia disputarán la Olimpíada Informática Galega 2026. Un torneo en que participarán más de 30 pequeños gladiadores del software de municipios como Sada, Oleiros, Ferrol, Santiago, Rianxo, Vilagarcía de Arousa, Marín o, por supuesto, A Coruña, cuya representante será Sofía Barbeito, estudiante del IES de Monelos de apenas catorce años de edad que promete dar “batalla” a sus honorables adversarios de la comunidad gallega.

El evento, organizado por el Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig) en colaboración con las tres universidades gallegas y múltiples empresas y entidades, reunirá de 15.30 a 20.30 horas a los concursantes. La competición, que consistirá en la resolución de varios problemas de diseño y eficiencia de algoritmos, dará la oportunidad a los dos primeros clasificados de participar en abril en una olimpíada a escala nacional que se celebrará en Valladolid. A su vez, los ganadores de esa competición podrían presentarse a una mundial en Uzbekistán en agosto.

Una afición desde pequeña

Para ello lleva preparándose una semana Barbeito, que se enteró de la existencia del torneo porque lo vio en el periódico. “Me animé porque me parecía algo curioso y útil. Me gustó la idea”, resume la joven informática, que ya se había presentado con anterioridad al concurso matemático Estalmat-Galicia de la USC. A Barbeito, como acostumbra a ocurrir con las pasiones, la informática le encanta desde pequeña: “Con siete u ocho años ya tenía una gran curiosidad. Empecé programando en Scratch, montando coches, grúas y norias. Y más adelante seguí haciendo puzzles 3D y flores de Lego, que monto y luego pongo en mi habitación o regalo a algún familiar”.

De la informática, explica, le gusta “desarrollar los algoritmos y que puedas diseñar un código que luego un robot o un objeto pueda seguir”. Hasta el momento le ha resultado fácil moverse por el mundillo y preparar el torneo: “Hay que organizarse. El programa tiene una página web en la que van colgando vídeos y hay ejercicios que haces y repasas, repasas y repasas hasta que te salgan más o menos bien”.

Con todo, sabe que será difícil ganar. “Ganar las primeras medallas... No lo sé. Es mi primer año y no lo tengo muy claro”, comenta. Pero sí dará la cara: “Voy a esforzarme y a llegar al campo de batalla haciendo lo que pueda”. Sin preocuparse excesivamente del resultado: “Tengo ganas y me hace mucha ilusión. Aunque no gane creo que será una buena experiencia”.

También ha pensado ya qué haría si ganase. “Me iría a comer con mis padres”, explica con la misma sencillez con que cuenta cómo sería su viaje a Valladolid en caso de proclamarse vencedora. “Seguramente iríamos en tren y vendría también mi familia, para apoyarme. Me gustaría mucho ir allí, conocer gente y probar”, sentencia. Antes le espera un reto en la UDC para el que esta joven programadora ya está mas que concienciada.