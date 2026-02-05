Raúl Velloso expone en Afundación su particular visión de A Coruña, "unha das xoias de Galicia"

Dos de los primeros visitantes viendo en Afundación la representación de O Parrote de Raúl Velloso Patricia G. Fraga

Hasta el próximo 21 de marzo, la sede de Afundación acoge la característica visión del mundo, y concretamente de A Coruña, del artista cangués Raúl Velloso, que muestra 30 creaciones suyas, 25 ideadas ex profeso para esta muestra, que transcurre bajo el título de ‘A Coruña, arte y texturas’.

Son, como decía el conselleiro de Cultura, José López, una representación característica de “unha das grandes xoias que ten Galicia, que é esta cidade da Coruña”. Porque bajo el colorido y ondulado prisma de Velloso se muestran en Afundación edificios característicos como la Torre de Hércules, el palacio de María Pita, la casa Rey, O Parrote, las iglesias de Santiago y la Colegiata o representaciones religiosas.

La exposición abrió sus puertas esta tarde con una inauguración a la que acudieron el propio Velloso, López, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde; el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, y el director gerente de Afundación, Pedro Otero.

Elogios

Fue precisamente Otero quien dio la bienvenida a este universo creativo “bajo el prisma ondulado y vital” de Velloso, a quien definió como un creador “cuyas destrezas no se circunscriben solo a la pintura”. Destacó el director gerente de Afundación que el cangués es “una figura ineludible de la plástica gallega”, al tiempo que recordó que su obra se ha expuesto en 60 países de cuatro continentes a lo largo de su extensa trayectoria artística.

También se deshizo en elogios Santalices. “Falar de Velloso non é moi difícil”, aseguraba el presidente del Parlamento gallego, que recordó que en O Hórreo hay una obra de Velloso, “pero non precisamente a que eu quería”, explicó apuntando a una de las de carácter religioso expuestas frente a sus dos representaciones de la Torre de Hércules.

El conselleiro de Educación, por su parte, invitó a ver la muestra y ensalzó también la figura del cangués, que “comparte con todo o mundo a súa forma de ver o mundo”, porque “desde Galicia temos unha visión máis alegre que o resto, incluso con tantos días de choiva”, bromeaba. Y aprovechó para hacer una reflexión acerca de la inteligencia artificial, de la que asegura que tiene “complicado facer estas xoias”, al tiempo que aseguraba que “o mundo se constrúe con valores”.

Singularidad artística

“Pinto lo que me gustaría que la gente viese”. Así de simple es el resumen del propio Velloso de su particular forma de ver el mundo, con sus ondulaciones y la fuerte presencia del color, que se mostraba feliz “rodeado de color y de lo que me gusta hacer”.

El cangués se mostró agradecido de tener un “espacio” en A Coruña en el que proponer su propia versión de la ciudad herculina, de la que puso en valor su “arquitectura maravillosa”.

Y a este respecto, apeló a levantar más la cabeza. “Estamos siempre mirando hacia abajo, al móvil, hay que mirar más hacia arriba”, aseguraba en referencia a los edificios modernistas de la urbe. Y antes de emprender una breve visita guiada por la muestra con los primeros visitantes, hizo un recorrido visual por la treintena de obras, destacando “el homenaje muy grande al Concello y a María Pita”, en referencia a su cuadro del palacio municipal, en todo momento detrás de él mientras hablaba.

Pese a su extensa carrera y creación, esta es la primera muestra de Velloso en la ciudad coruñesa, pese a que su primera exposición fuese hace ya más de 30 años en una cafetería de Vigo, cuando daba los primeros pasos en el mundo de la pintura.