El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Pena de cuatro años por el choque mortal de Nochebuena de 2020

05/02/2026 18:33
Homenaje a José Antonio y Pilar, fallecidos en un accidente en Nochebuena en la avenida de Finisterre
Javier Alborés
La Audiencia Provincial condena a cuatro años y dos meses de cárcel al conductor que colisionó el día de Nochebuena del 2020 contra un vehículo en el que viajaba un matrimonio, que falleció.

Según la sentencia del 28 de enero que del TSXG, el tribunal lo considera autor de dos delitos de homicidio por imprudencia grave y de un delito de lesiones por imprudencia grave, así como de delitos contra la seguridad vial, por los que también le impone la privación del derecho a conducir durante seis años y dos meses.

El acusado, al conducir a una velocidad superior a 120 kilómetros por hora en una vía urbana con límite de 50, impactó contra otro coche, lo que provocó la muerte de un matrimonio y le causó lesiones a otra persona. El tribunal considera que la conducta del sospechoso, que no frenó, constituyó una imprudencia grave.

“El riesgo de que pudiera producirse un siniestro con graves consecuencias era elevado y evidente, sin que el acusado realizara maniobra alguna para aminorarlo, pues no hizo uso del sistema de frenado al ver al vehículo interponerse en su trayectoria”, señalan los magistrados, quienes concluyen que incurrió “en una absoluta falta de previsión y cuidado”.

