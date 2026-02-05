Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Mercadona busca empleados en A Coruña y su área metropolitana

Ep
05/02/2026 12:51
Trabajadores de Mercadona
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Mercadona inicia este mes de febrero un proceso de selección para reforzar su equipo en la Comunidad gallega para la campaña de verano e incorporar nuevo personal en centros de 29 localidades.

En concreto, según informa la compañía en un comunicado, la campaña se dirige a las tiendas ubicadas en los municipios de Nigrán, Lalín, A Estrada, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Cambados, Vigo, Tui, Marín y Pontevedra; Monforte de Lemos, Sarria, Vilalba, Ribadeo y Foz; Xinzo de Limia, Verín, O Barco de Valdeorras y O Carballiño; Noia, Ribeira, Boiro, Cee, Ferrol, Narón, A Coruña, Culleredo, Oleiros y Betanzos.

Las ofertas laborales están disponibles en su portal de empleo y los interesados pueden inscribirse directamente a través de la web. En las ofertas se describen las condiciones del puesto, como un salario de 1.734 euros brutos al mes para una jornada completa.

Las nuevas incorporaciones reciben formación específica, lo que permite desempeñar sus funciones sin necesidad de experiencia previa. Sobre la planificación horaria, la empresa entrega los horarios con antelación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Desbordamiento de río verdugo a su paso por Ponte Caldelas en Pontevedra

Leonardo deja acumulados de lluvia de cerca de 70 litros y vientos de 130 km/h en Galicia
EFE
Presentación de las Lacónicas

Más de treinta locales encienden fogones para acoger una de las citas culinarias por excelencia en A Coruña
Lara Fernández
El ideal gallego

A Xunta leva aos centros educativos a programación 'Galicia explora o ceo. Camiño da eclipse 2026'
Redacción
Hospital HM Modelo de A Coruña

HM Hospitales atendió en 2025 en A Coruña a medio millar de heridos en accidentes de tráfico
EP