Más de treinta locales encienden fogones para acoger una de las citas culinarias por excelencia en A Coruña

Presentación de las Lacónicas Germán Barreiros

Vuelve uno de los eventos gastronómicos por excelencia en A Coruña. Las Jornadas Gastronómicas del Lacón con Grelos, conocidas como Lacónicas, se celebrarán desde este viernes, 6 de enero, hasta el 8 de marzo, en un total de 33 establecimientos.

El concejal de Turismo, Gonzalo Castro, presentó este jueves en la Taberna do Cunqueiro la que será la undécima edición de la cita culinaria. "Estamos moi orgullosos da celebración destas xornadas gastronómicas, que non só poñen de relevo a excelente materia prima coa que traballan os restaurantes da cidade, senón tamén a boasintonía que existe entre eles e o público, que cada ano agarda por estas xornadas tan beneficiosas para a nosa cultura gastronómica”, señaló el edil.

Cada establecimiento ofrecerá durante cuatro semanas menús especiales de lacón con grelos, uno de los platos estrella de la cocina gallega. Como cada año, deberán estar elaborados con productos de proximidad y de kilómetro cero. Con un primer plato (sopa o similar), plato principal (laconada) y sobremesa (filloas y/o orejas), el precio, que incluye bebida y café, oscila entre los 25 y 50 euros por persona. Además, algunos de los participantes ofrecen la posibilidad de recogida en el local o envío a domicilio.

Los establecimientos que participan en esta edición son: Restaurante La Marola (Hotel Zenit A Coruña), A taberna do Cunqueiro, Restaurante Hünico, Galiur, Mahara Taberna Rock, Lois, Portela, Pío Pío Café Bar, Oliva, Federica Restaurante, Taberna O Freixo, La Tabarra, Marea Baja, La Cuchara Veggie, Asador Coruña, La Pérgola de Oído Cocina, Bodega Órdenes, Pesk-2, La.Con.Fusión, ACrunia, Restaurante Attica21, A Fuego Lento, El Invernadero, Ajetreo, A Sella Cervexería, Cosecha 81, O Muíño dos Leóns, Restaurante Bocalino, Restaurante Morriña, Gatopeixe, La Tribu, Con Dos Fogones y Bar Ciudad.