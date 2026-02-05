Mi cuenta

Maratón de Pasapalabra, desde las 20.00 horas hasta bien entrada la madrugada, para entregar el bote al que aspira la coruñesa Rosa

Josefa Prado
05/02/2026 11:08
Rosa Rodríguez, concursante de Pasapalabra
Antena 3
Los seguidores de Pasapalabra se frotan las manos ante una jornada, la de este jueves, que se presume histórica para el concurso en España. Uno de los dos participantes, Rosa Rodríguez o Manu Pascual, se llevará el bote de más de 2,7 millones de euros, y Antena 3 ha preparado un despliegue para vivir este evento tan señalado.

El programa decisivo no se emitirá en el horario habitual, pero eso no significa que Pasapalabra no vaya a comenzar, como siempre, a las 20.00 horas. En ese momento, Antena 3 emitirá "Pasapalabra. Rosa y Manu, un duelo de récords", un programa especial que repasará la trayectoria de ambos y sus duelos en el programa. Solo el informativo de las 21.00 horas interrumpirá este maratón de Pasapalabra, ya que inmediatamente después, a las 21.45 horas, El Hormiguero contará con la presencia de los dos concursantes en plató, junto a Pablo Motos y todo su equipo.

Opiniones coruñeses Pasapalabra

Así vive A Coruña las horas previas a la noche decisiva de Rosa en Pasapalabra

Posteriormente, a las 23.00 horas, llegará el momento de la emisión del programa decisivo, el último enfrentamiento entre Manu y Rosa, que culminará con el rosco pasada la medianoche. Pero esa no será la última cita. Además de la previa, la presencia en El Hormiguero y el propio programa, también habrá una emisión post-concurso, que comenzará a las 00.30 horas y llevará a las fans del programa hasta la 01.30 de la madrugada. En total, cinco horas y media dedicadas a Pasapalabra, con la única pausa ya referida para el informativo. A disfrutarlas. 

