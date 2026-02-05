Luz Pardo, consejera delegada de Gestán: “Me crie escuchando los problemas del día a día de las empresas”

La consejera delegada de Gestán, Luz Pardo Quintana

Luz Pardo, actual consejera delegada de Gestán —empresa de gestión de residuos con sede en el polígono de Sabón, Arteixo—, es una persona que se define como “alegre”, “curiosa” e “inquieta”. También es de las que no deja pasar una oportunidad cuando la tiene delante. Con motivo de ser una de las galardonadas de los Premio Empresarias Galicia, repasa su trayectoria con El Ideal Gallego.

¿Que se siente al recibir este galardón?

Me ha hecho muchísima ilusión. Para mí es un honor que el jurado haya considerado que soy merecedora de este premio. Lo primero que dice es que yo tengo ya bastante edad —bromea—. Desde la primera empresa que fundé en el año 1989 hasta la última del 2024 han pasado 35 años. Entiendo que eso es un pilar que se ha valorado por parte del jurado, así como todo lo que aporta socialmente un grupo como el nuestro —Gestán— a nivel de creación de empleo, de generación de riqueza, de inversión y de trabajar con proveedores locales y dar soluciones medioambientales a toda la industria.

Emprender es algo que caracteriza su trayectoria, ¿no? Dirige Gestán, fundó Cafés Lúa y ahora está con Espazo Nature.

Procedo de una familia empresaria. Mi madre tenía una tienda de moda y mi padre montó, como trabajador autónomo, lo que fue el germen del grupo Gestán, que fue Contenedores Pardo en su momento. Me crie escuchando los problemas del día a día de las empresas. En este contexto, eso de alguna forma te impregna y forma parte de tu ADN. Yo emprendí mi primera empresa, Cafés Lúa, con solo 20 años. Me casé joven y soy cofundadora, junto con mi marido, de lo que es un tostadero de cafés gourmet y de origen. Estuve una década en este proyecto exclusivamente, hasta que me incorporé a la empresa Contenedores Pardo, que fue adquiriendo tamaño porque mi padre entendió que había una gran oportunidad en el sector ambiental. Nos invitó a mi hermano y a mí a que fuéramos socios. Empezamos en el año 2002. Convivimos durante cinco años en la gestión de la empresa los tres, mi padre, mi hermano y yo. Después mi padre por edad dejó el día a día, aunque siempre viene a echar una mano.

¿Fueron complicados esos momentos de transición?

Fue muy fácil, pero por la generosidad de mi padre, mis padres, que nos dejó hacer mucho. Confió mucho en lo que podíamos aportar. Hay que tener en cuenta que el sector medioambiental era, hablo de hace casi 25 años, totalmente nuevo. Ha venido creciendo y derivando todo lo que es la economía circular, la transposición de muchas normas europeas, y hacia donde evoluciona la sociedad.

¿Ha cambiado tanto?

Sí, muchísimo. Cuando mi padre empezó en los años 70 no había instalaciones de gestión de residuos. Había vertederos publicos o privados. En el peor de los casos se iba al monte a tirar los escombros. Las normativas vienen marcando el reducir emisiones de CO2, la valorización de residuos y marcar hitos mínimos en todos los países, lo que ha obligado a que las empresas fuéramos evolucionando.

De todos los años que lleva en Gestán, ¿se queda con algún momento especial?

Posiblemente me quedo con la primera etapa y la última. En la primera etapa éramos muy poquitos, prácticamente estábamos unas diez personas y todo era nuevo. Había tantas oportunidades que trabajábamos muchísimas horas, pero era fácil captar clientes, crecer y seguir evolucionando. Esa parte fue de mucho trabajo, pero para mí de mucha diversión. Además, esa convivencia familiar, pero a la vez profesional, con mi padre y con mi hermano fue muy enriquecedora porque convivimos muchas horas. Mientras que los últimos cinco años hemos dado un salto importante en lo que es la profesionalización de la empresa. Hemos incorporado una directora general, tenemos un equipo directivo muy potente y hemos incorporado el departamento de innovación.

¿Algún reto pendiente?

Tenemos retos todos los años. Sigue siendo un sector que sigue cambiando cada día. Cada vez la exigencia que tenemos es mayor. Nuestro reto principal

pasa por valorizar cada vez más residuos y que tengan una segunda vida. Eso significa implantar nuevas tecnologías que estamos viendo para poder incorporarlas o proyectos de innovación siempre vinculados a evolucionar a la recuperación de los residuos.

Desde su experiencia, ¿qué consejo le daría a alguien que quiera crear su propio negocio hoy en día?

Pues yo animaría mucho a la gente joven que quiera emprender a ser tu propio jefe, el que dirige tu camino hacia dónde quieres ir. Me parece que es muy importante. Creo que a diferencia de cuando yo empecé hace tantísimos años, hace ya casi 38 años, hoy hay muchísimos medios, información, ayuda en muchísimas organizaciones empresariales, Cámara de Comercio y también hay ayudas a nivel institucional. Yo animaría muchísimo a los jóvenes a que quieran ser emprendedores. 