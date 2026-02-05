Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los vecinos de Eirís avisan de que 180 familias se quedarán sin casa por las expropiaciones de Monte Mero

Redacción
05/02/2026 15:14
Una de las reuniones de los vecinos de Eirís sobre las expropiaciones para las viviendas de Monte Mero
Los vecinos de Eirís afectados por la expropiación anunciada por la Xunta de Galicia para realizar la urbanización de el Monte Mero ha comenzado una ronda de reuniones para presentar su problemática y recabar apoyos.

El pasado fin de semana, residentes de la zona afectada participaron en unas jornadas sobre vivienda organizadas por el partido Podemos Galicia, donde pudieron exponer la "complicada situación" en la que se encuentran, ya que, según señalan, de no cambiar el proyecto aprobado por la Xunta de Galicia y apoyado por el Ayuntamiento de A Coruña, sobre 180 personas pasarían de "tener una vivienda a quedar sin techo, y en unas condiciones extremadamente precarias en muchos de los casos", por una decisión que consideran irregular, y que han presentado ante la justicia. 

Futuro barrio de Monte Mero, entre Xuxán y Alfonso Molina

Luz verde ambiental a la creación del nuevo barrio de Monte Mero, en A Coruña, que incluye 4.000 viviendas

Más información

Además, este miércoles se reunieron con la concejala del BNG Avia Veira, quien ven de presentar al Gobierno municipal una consulta escrita interesándose por esta misma problemática y por la posición de este organismo ante esta, ya que recientemente la Xunta de Galicia, ante una interpelación de la diputada Mercedes Queixas, afirmaba que la Xunta está trabajando coordinadamente con el Ayuntamiento de A Coruña, lo que confirmaría lo que el vecindario denuncia: "Ni Xunta ni Ayuntamiento defienden nuestros intereses, centrados en una obra faraónica más, a costa del vecindario".

En las próximas semanas los vecinos continuarán con esta ronda de entrevistas y recogiendo firmas. 

