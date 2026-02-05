Los Monólogos R regresan a A Coruña con Oswaldo Digón y David Amor

En esta ocasión serán Oswaldo Digón y David Amor quienes se suban este viernes al escenario del Auditorio Mar de Vigo y, en unos días, al del Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco), con relatos vitales y muchas anécdotas que prometen desatar las carcajadas de un público incondicional.

El telón de los Monólogos R se alzará de nuevo mañana a las 21:00 h en el espacio vigués con el evento más demandado del operador gallego; un espectáculo que, desde hace 18 años, conducido por actores y actrices muy populares, ha hecho reír a miles de personas de las cuatro provincias gallegas.

Los Monólogos R ofrecerán de nuevo humor “del país”, esta vez con Digón y Amor, dos monologuistas con una trayectoria muy destacada en el panorama del humor en Galicia.

Fake news, tecnología, aeropuertos… y la vida misma

En In-Certo, Oswaldo Digón conversará con el público y se detendrá en esas pequeñas cosas —o no tan pequeñas— a las que todas y todos nos enfrentamos en un día cualquiera. Las que nos convierten, de algún modo, en héroes y heroínas de nuestra propia vida.

El monologuista lucense hablará con humor, libertad y una puesta en escena muy cuidada del espíritu de nuestra época: el tsunami tecnológico que llega de repente, las noticias falsas y los bulos (fake news), nuestras preocupaciones cotidianas…

Y lo hará, como siempre, con su estilo propio de cómico de stand-up, conectando con el público mediante la interacción directa, compartiendo observaciones y chistes sobre la vida para provocar risas a base de autenticidad, ritmo, lenguaje corporal y una escritura ingeniosa. Además, Digón recuperará sus dotes de improvisador teatral para contar historias diferentes que convierten sus espectáculos en únicos e irrepetibles.

‘Love’ está en el aire

El pontevedrés David Amor sigue haciendo honor a su apellido artístico y regresa a Vigo con ‘Love’ está en el aire, el espectáculo “más sincero del mundo”, porque cuenta historias reales del humorista (no inventadas), algo que seguramente confirmará mañana al público de los Monólogos R.

“El pontevedrés con las manos más grandes” (y esto también es cierto) hablará de sus nuevas inquietudes y se detendrá en una de sus últimas pasiones: los aeropuertos. Por eso se preguntará, entre otras cosas, por qué la gente pasa sed mientras espera la llegada de su vuelo.

También hará un recorrido por la parrilla televisiva sin tocar el mando y explicará los motivos por los que David Amor nunca podrá ser Rafa Nadal.

El objetivo, como siempre, es relatar, parodiar, reflexionar y cuestionarlo todo para hacer pasar una tarde de diversión a la audiencia de los Monólogos R. En esta nueva edición habrá, además, alguna novedad inesperada que probablemente pillará desprevenido al público. Y hasta aquí se puede leer.

Humor “del país” de norte a sur

Tras recalar en Vigo, Digón y Amor llevarán sus espectáculos al auditorio de Palexco, en A Coruña, el próximo 13 de febrero, donde los/as asistentes podrán divertirse también a partir de las 21:00 h con las ocurrencias de ambos actores gallegos en el marco de los Monólogos R.

El aforo es limitado y para asistir es necesario contar con alguna de las invitaciones de R para clientes/as o con las conseguidas en los concursos de las redes sociales.