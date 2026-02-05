Los ministros José Manuel Albares y Óscar López se ausentan de la cumbre de IA militar de A Coruña

José Manuel Albares

Los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y de Transformación Digital, Óscar López, no participarán este jueves en la clausura en la cumbre REAIM que se celebra en el Palacio de Exposiciones (Palexco) de A Coruña, según han confirmado fuentes oficiales.

El motivo de su ausencia se debe a que el avión en el que viajaban salió de Madrid y tuvo que regresar por "climatología", según ha explicado el Gobierno central.

De hecho, la foto de familia, en el que posaron los miembros destacados que participan en esta iniciativa, se retrasó durante bastantes minutos, hasta la confirmación de la ausencia de los ministros.

El encargado de cubrir la ausencia de Albares, quien iba a ofrecer un discurso de clausura de del congreso, ha sido el director general de Asuntos Exteriores , Unión Europea y Cooperación, Alberto José Ucelay.

La Cumbre REAIM (Uso Responsable de la Inteligencia Artificial en el Ámbito Militar) tiene como objetivo proporcionar una plataforma donde los Estados, las organizaciones internacionales y los expertos de la academia, el sector privado y la sociedad civil puedan intercambiar opiniones sobre cómo la IA en el ámbito militar debe contribuir a fortalecer la paz y la seguridad internacionales.