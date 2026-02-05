Los Bomberos se hallan en la plaza de Pontevedra ante el aviso de daños en el cartel luminoso que se encuentra en la Terraza de uno de los edificios. El fuerte viento del temporal 'Leonardo' había dañado la parte de atrás del letrero, soltando varios tirantes.

Al lugar acudieron varias unidades pero no han procedido a retirarlo. Si el examen preliminar descarta el peligro de desplome, se esperará a mañana a que la empresa especializada lo repare.