Los Bomberos acuden a un aviso en la plaza de Ourense por un cartel
A Coruña

'Leonardo' daña el cartel luminoso de la plaza de Ourense

Se soltaron varios tirantes que sujetan el letrero

Abel Peña
Abel Peña
05/02/2026 20:03

Los Bomberos se hallan en la plaza de Pontevedra ante el aviso de daños en el cartel luminoso que se encuentra en la Terraza de uno de los edificios. El fuerte viento del temporal 'Leonardo' había dañado la parte de atrás del letrero, soltando varios tirantes. 

Al lugar acudieron varias unidades pero no han procedido a retirarlo. Si el examen preliminar descarta el peligro de desplome, se esperará a mañana a que la empresa especializada lo repare. 

