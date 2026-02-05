Las AMPA de A Coruña ven una “incongruencia” limitar el acceso a las redes sociales

Una persona, con el móvil, en un banco de la ciudad Javier Alborés

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado martes que prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará medidas para aumentar el control de las plataformas digitales a través de sistemas efectivos de verificación de edad. La medida, que todavía tendrá que ser aprobada por el Consejo de Ministros, fue celebrada por las AMPA de A Coruña, aunque con varios matices. Y es que, según las asociaciones de padres, el verdadero problema es la exposición exhaustiva a todo tipo de dispositivos digitales, por lo que ven en esta iniciativa “una incongruencia” mientras sigan existiendo pantallas en las aulas de los colegios.

La prohibición del móvil en el colegio llega a toda a España para mejorar la convivencia Más información

En el caso de la AMPA del Wenceslao Fernández Flórez –la última de la ciudad en sumarse a las protestas por las deficiencias en las instalaciones del centro–, creen que la iniciativa debería haberse adoptado con anterioridad: “La medida es acertada, aunque tendría que haberse legislado antes con respecto a este tema. Esperamos que los mecanismos de control sean realmente efectivos y que las empresas responsables se preocupen de verificar la identidad real de la persona”, explican. En la AMPA Monte do Muíño, asociado al CEIP Novo Mesoiro, consideran que, aunque “es un tema muy peligroso, es un aspecto que tiene que venir de casa”. Así, consideran que “el problema no son solo las redes sociales, sino de las pantallas en general”.

Jaque a E-Dixgal

La asociación de padres del CEIP de Prácticas estima que la medida “é unha nova marabillosa, xa que de todos é sabido a problemática que ten a rapazada de hoxe coas redes e que non se comprenden os riscos. Xa se tiña que facer antes, é importante preservar o benestar dos menores”, apuntan. En este sentido, el colegio coruñés ya tomó medidas para reducir el uso de las pantallas en el centro. Lo hizo al salirse del proyecto E-Dixgal, una plataforma educativa digital impulsada por la Xunta de Galicia desde hace más de una década, diseñada para integrar recursos digitales en la enseñanza y el aprendizaje en Primaria y Secundaria y que, desde su puesta en marcha, ha generado cierta polémica entre los progenitores de los alumnos beneficiarios.

A Xunta ofrecerá unha dedución fiscal do 15% en libros e material escolar ás familias con ingresos medios Más información

“Es un aspecto que tiene que venir de casa, el problema son las pantallas en general”, dicen en Novo Mesoiro

En la actualidad, uno de los colegios de la ciudad adheridos a la iniciativa autonómica es el CEIP Cidade Vella. Sin embargo, desde hace unos meses, la AMPA del centro está trabajando en la posibilidad de salirse del programa para “reducir el uso de pantallas en las aulas”.

A lo largo de los dos últimos años, han sido más los centros educativos gallegos que se han retirado que los que se han unido al programa. Dentro de la urbe herculina, los centros de Primaria y Secundaria adheridos a esta iniciativa no llegan a la docena.