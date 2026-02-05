La Policía Local evita la okupación de una casa en San Pedro de Visma

Intervención policial en el lugar de Loureiro Cedida

La rápida actuación de la Policía Local impidió la okupación de una vivienda en San Pedro de Visma, de donde expulsaron a dos individuos que, según fuentes policiales, son okupas reincidentes. El suceso tuvo lugar en una vivienda unifamiliar de un piso en el lugar de Loureiro, y se pudo evitar la intrusión únicamente porque un vecino fue testigo de lo que ocurría y alertó rápidamente a las autoridades antes de que los sujetos pudieran instalarse.

Era alrededor de las nueve de la noche del miércoles cuando el testigo contempló cómo entraban en la casa vacía, aunque no exactamente abandonada: según los propios vecinos, la dueña la visita a menudo para “limpiarla un poco y ventilarla”. En todo caso, hace mucho que nadie vive en ella, y por eso la escogieron los sujetos.

Los sospechosos no tuvieron que romper nada para forzar la entrada y solo fueron identificados

Las fuentes municipales indican que no fue necesario romper puertas ni ventanas para entrar, aunque probablemente accedieron por una de estas últimas. Enseguida comenzaron a traer sus pertenencias, lo que llamó aún más la atención.

Desalojo de los okupas del antiguo Club Financiero de A Coruña Más información

El hecho de que fueran ‘profesionales’ de la okupacion, aceleró, en cierta manera, las cosas: cuando acudió la Policía Local, salieron al exterior sin resistirse. Mientras tanto, la propiedad solicitó la presencia de un cerrajero para que asegurara los accesos ante otras intrusiones. Queda a la decisión de la dueña que se acuse a los dos sujetos de algún delito, puesto que se trata de una propiedad privada.

Esta clase de actuación tan rápida por parte de las autoridades fue posible porque los okupas no habían conseguido instalarse. De haber pasado algunos días, y haber demostrado una permanencia continuada (a veces un simple recibo de un envío es suficiente) habría sido necesario un procedimiento jurídico mucho más largo para conseguir su expulsión. Por eso es importante estar alerta.