Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Policía Local evita la okupación de una casa en San Pedro de Visma

Los dos sujetos, reincidentes, fueron forzados a desalojar el edificio mientras acudía al lugar un cerrajero

Abel Peña
Abel Peña
05/02/2026 22:45
Intervención policial en el lugar de Loureiro 
 Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La rápida actuación de la Policía Local impidió la okupación de una vivienda en San Pedro de Visma, de donde expulsaron a dos individuos que, según fuentes policiales, son okupas reincidentes. El suceso tuvo lugar en una vivienda unifamiliar de un piso en el lugar de Loureiro, y se pudo evitar la intrusión únicamente porque un vecino fue testigo de lo que ocurría y alertó rápidamente a las autoridades antes de que los sujetos pudieran instalarse.

Era alrededor de las nueve de la noche del miércoles cuando el testigo contempló cómo entraban en la casa vacía, aunque no exactamente abandonada: según los propios vecinos, la dueña la visita a menudo para “limpiarla un poco y ventilarla”. En todo caso, hace mucho que nadie vive en ella, y por eso la escogieron los sujetos.

Los sospechosos no tuvieron que romper nada para forzar la entrada y solo fueron identificados

Las fuentes municipales indican que no fue necesario romper puertas ni ventanas para entrar, aunque probablemente accedieron por una de estas últimas. Enseguida comenzaron a traer sus pertenencias, lo que llamó aún más la atención.

Desalojo de okupas en el antiguo Club Financiero @Quintana (18)

Desalojo de los okupas del antiguo Club Financiero de A Coruña

Más información

El hecho de que fueran ‘profesionales’ de la okupacion, aceleró, en cierta manera, las cosas: cuando acudió la Policía Local, salieron al exterior sin resistirse. Mientras tanto, la propiedad solicitó la presencia de un cerrajero para que asegurara los accesos ante otras intrusiones. Queda a la decisión de la dueña que se acuse a los dos sujetos de algún delito, puesto que se trata de una propiedad privada.

Esta clase de actuación tan rápida por parte de las autoridades fue posible porque los okupas no habían conseguido instalarse. De haber pasado algunos días, y haber demostrado una permanencia continuada (a veces un simple recibo de un envío es suficiente) habría sido necesario un procedimiento jurídico mucho más largo para conseguir su expulsión. Por eso es importante estar alerta.

El 092 patrulla los puntos de más peligro de intrusión

 Aunque, técnicamente, no entra dentro de sus competencias (la vigilancia de las propiedades privadas es responsabilidad de los dueños) lo cierto es que la Policía Local ejerce de forma cotidiana una labor de supervisión de las casas de A Coruña que más riesgo tienen de sufrir una okupación. Bien porque ya ha ocurrido en alguna ocasión, bien porque lleva mucho tiempo vacía. Y normalmente, las viejas viviendas unifamiliares que quedan en la periferia son un objetivo preferente de los okupas porque, al no haber vecinos en otros pisos, como ocurre en una comunidad, es más fácil allanarlas sin resultar descubiertos y también ofrecen más espacio para okupar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Dos de los primeros visitantes viendo en Afundación la representación de O Parrote de Raúl Velloso

Raúl Velloso expone en Afundación su particular visión de A Coruña, "unha das xoias de Galicia"
Óscar Ulla
Un garaje de Novo Mesoiro

El barrio de A Coruña en el que destrozan coches para robar el papel higiénico
Guillermo Parga
Recreación de las futuras terrazas de María Pita

El rechazo unánime a la nueva normativa de terrazas de A Coruña
Guillermo Parga
Máquinas trabajando en la parcela

Avanzan a buen ritmo las obras del nuevo hipermercado Gadis en el polígono de Sabón
Noelia Díaz