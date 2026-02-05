Mi cuenta

A Coruña

La Fundación Barrié presenta en A Coruña la mayor exposición dedicada a René Lalique

Redacción
05/02/2026 10:54
Exposición Lalique en la Fundación Barrié
Exposición Lalique en la Fundación Barrié
Cedida
La Fundación Barrié acogerá, a partir del próximo 26 de marzo y hasta el 12 de julio de 2026, la exposición 'Lalique. La belleza en el art nouveau y el art déco', la mayor muestra organizada hasta la fecha en España sobre la obra de René Lalique (Ay, 1860 – París, 1945), una de las figuras clave del diseño europeo de finales del siglo XIX y comienzos del XX.

La muestra pone especial énfasis en su etapa como joyero, vinculada al art nouveau, caracterizada por la inspiración en la naturaleza, la fauna y la flora, así como por una visión audaz del cuerpo femenino como elemento decorativo. Lalique fue pionero en el uso de materiales considerados hasta entonces secundarios —como el vidrio, el esmalte, el cuerno o las piedras semipreciosas— combinados con oro y gemas, una innovación que le valió el reconocimiento de contemporáneos como Émile Gallé, quien lo definió como "el inventor de la joyería moderna".

Exposición Lalique en la Fundación Barrié
Exposición Lalique en la Fundación Barrié
Cedida

El itinerario expositivo aborda también su evolución hacia el art déco y su decisivo giro hacia el vidrio, especialmente a partir de su colaboración con el perfumista François Coty en 1908, que lo llevó a crear y producir frascos de perfume y, posteriormente, jarrones, lámparas y otros objetos decorativos que marcaron época.

Entre las piezas destacadas se encuentra el alfiler de sombrero Mujer libélula (hacia 1897-1899), realizado en oro y esmalte, procedente del Museo Lalique, depósito Shai Bandmann y Ronald Ooi, una obra emblemática de su imaginario artístico.

Exposición Lalique en la Fundación Barrié
Exposición Lalique en la Fundación Barrié
Cedida

Con esta exposición, la Fundación Barrié continúa su firme apuesta por el diseño como disciplina artística, en línea con anteriores exposiciones dedicadas a figuras como Verner Panton, Mies van der Rohe o Fernando y Humberto Campana, así como a muestras colectivas sobre el diseño escandinavo, holandés, textil o la historia del calzado.

La exposición se completa con un programa de actividades didácticas, que incluirá talleres dirigidos a centros educativos, familias y colectivos de diversidad funcional, así como con la publicación de un catálogo ilustrado.

