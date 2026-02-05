La confusión que sitúa a Epstein en A Coruña

Jeffrey Epstein Archivo El Ideal Gallego

A Coruña se ha visto involucrada en los archivos de Jeffrey Epstein, magnate estadounidense y delincuente sexual. Pero, en realidad, todo se trata de un bulo. La plataforma web bautizada como Jmail permite consultar todos los correos electrónicos desclasificados de los archivos del multimillonario, vinculado con la creación de una red de tráfico sexual, y que tanto revuelo generan por la supuesta implicación de numerosas personalidades conocidas.

Así, en la citada web aparecen hasta tres vuelos entre A Coruña y Jacksonville, en Florida. El pasajero principal: Jeffrey Epstein. Pero esto no es más que una confusión: el código aeroportuario de la terminal de Alvedro es LCG, y el de Lake City es LCQ.

Supuestos vuelos de A Coruña a Jacksonville Jmail

Y el error está confirmado por los propios documentos que aparecen bajo la información de los vuelos: mientras se informa del enlace del delincuente sexual con A Coruña, el registro de los vuelos que han salido a la luz describe que el aeropuerto de origen es Lake City, ciudad de Florida.

Documento en los archivos desclasificados Jmail

Pese a que la información es errónea, las redes sociales se han llenado de mensajes que difunden el falso titular de que Epstein voló a A Coruña.