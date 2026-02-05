Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La confusión que sitúa a Epstein en A Coruña

La web Jmail permite consultar todos los correos electrónicos desclasificados de los archivos del magnate y delincuente sexual

Lara Fernández
Lara Fernández
05/02/2026 13:17
Jeffrey Epstein
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

A Coruña se ha visto involucrada en los archivos de Jeffrey Epstein, magnate estadounidense y delincuente sexual. Pero, en realidad, todo se trata de un bulo. La plataforma web bautizada como Jmail permite consultar todos los correos electrónicos desclasificados de los archivos del multimillonario, vinculado con la creación de una red de tráfico sexual, y que tanto revuelo generan por la supuesta implicación de numerosas personalidades conocidas.

Así, en la citada web aparecen hasta tres vuelos entre A Coruña y Jacksonville, en Florida. El pasajero principal: Jeffrey Epstein. Pero esto no es más que una confusión: el código aeroportuario de la terminal de Alvedro es LCG, y el de Lake City es LCQ

Supuestos vuelos de A Coruña a Jacksonville
Supuestos vuelos de A Coruña a Jacksonville
Jmail

Y el error está confirmado por los propios documentos que aparecen bajo la información de los vuelos: mientras se informa del enlace del delincuente sexual con A Coruña, el registro de los vuelos que han salido a la luz describe que el aeropuerto de origen es Lake City, ciudad de Florida. 

Documento en los archivos desclasificados
Documento en los archivos desclasificados
Jmail

Pese a que la información es errónea, las redes sociales se han llenado de mensajes que difunden el falso titular de que Epstein voló a A Coruña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Desbordamiento de río verdugo a su paso por Ponte Caldelas en Pontevedra

Leonardo deja acumulados de lluvia de cerca de 70 litros y vientos de 130 km/h en Galicia
EFE
Presentación de las Lacónicas

Más de treinta locales encienden fogones para acoger una de las citas culinarias por excelencia en A Coruña
Lara Fernández
El ideal gallego

A Xunta leva aos centros educativos a programación 'Galicia explora o ceo. Camiño da eclipse 2026'
Redacción
Hospital HM Modelo de A Coruña

HM Hospitales atendió en 2025 en A Coruña a medio millar de heridos en accidentes de tráfico
EP