Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La conclusión de la cumbre de IA militar en A Coruña: por un uso responsable y bajo control humano

El director general de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Ucelay, fue el encargado de ofrecer el discurso de clausura

Iván Aguiar
Iván Aguiar
05/02/2026 11:59
El director general de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Alberto José Ucelay, fue el encargado de ofrecer el discurso de clausura
El director general de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Alberto José Ucelay, fue el encargado de ofrecer el discurso de clausura
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El director general de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Alberto José Ucelay, fue el encargado de ofrecer el discurso de clausura de la cumbre REAIM sobre IA en el ámbito militar que se celebra en el Palacio de Exposiciones (Palexco) de A Coruña. 

Ucelay, que se encargó de cubrir la ausencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares (no pudo viajar debido al mal tiempo que se registra en Madrid), abogó por un uso de la inteligencia artificial en el que prime el "el control humano", especialmente "en el uso de la fuerza".

También pidió caminar con "paso firme" con "medidas reales" en el que la IA respete la carta de las Naciones Unidas.  Por otro lado, hizo hincapié en que es necesario promover el "intercambio de conocimientos" mediante el uso del "diálogo transversal" .

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cuadro de Sorolla desaparecido

Localizan en el palacio del duque de Alba en Madrid un cuadro de Sorolla desaparecido
EFE
El ideal gallego

El concello de Sada advierte de un posible intento de estafa en comercios
Redacción
Audiencia Provincial de A Coruña

Acepta dos años de prisión por quedarse con dinero de seguros contratados por sus clientes en A Coruña
EP
Ahorro

Tu dinero también puede trabajar para ti: empieza a invertir con cabeza
Contenido Patrocinado