La conclusión de la cumbre de IA militar en A Coruña: por un uso responsable y bajo control humano

El director general de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Alberto José Ucelay, fue el encargado de ofrecer el discurso de clausura de la cumbre REAIM sobre IA en el ámbito militar que se celebra en el Palacio de Exposiciones (Palexco) de A Coruña.

Ucelay, que se encargó de cubrir la ausencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares (no pudo viajar debido al mal tiempo que se registra en Madrid), abogó por un uso de la inteligencia artificial en el que prime el "el control humano", especialmente "en el uso de la fuerza".

También pidió caminar con "paso firme" con "medidas reales" en el que la IA respete la carta de las Naciones Unidas. Por otro lado, hizo hincapié en que es necesario promover el "intercambio de conocimientos" mediante el uso del "diálogo transversal" .