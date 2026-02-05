La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, exige a la Xunta un Plan de rehabilitación integral para los edificios educativos de la ciudad

Visita del conselleiro de Educación, Román Rodríguez al Centro Integrado de FP Paseo das Pontes Javier Alborés

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha remitido este jueves 5 de febrero una carta abierta al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en la que alerta de la “preocupante situación” en la que se encuentran muchos de los edificios educativos públicos de la ciudad y exige a la Xunta de Galicia la puesta en marcha urgente de un plan integral de rehabilitación.

En el escrito, la regidora recuerda que A Coruña cuenta con 28 centros públicos de educación infantil, primaria y especial, además del Centro Público de Educación y Promoción de Adultos Eduardo Pondal, que ocupa parcialmente un inmueble municipal. Según expone, la mayoría de estos edificios superan los 25 años de antigüedad, lo que hace “totalmente inviable” que sus necesidades actuales puedan resolverse únicamente con labores ordinarias de mantenimiento.

Rey subraya que, pese a las limitadas competencias municipales en materia educativa, el Ayuntamiento ha duplicado en 2025 la inversión en conservación y mantenimiento de los colegios, asumiendo trabajos como pequeñas reparaciones, limpieza, jardinería y el pago de suministros eléctricos y de agua. Sin embargo, advierte de que los centros necesitan desde hace años rehabilitaciones integrales, especialmente en cubiertas y fachadas, debido a problemas de humedades e infiltraciones de agua que afectan a la comunidad educativa.

La alcaldesa detalla varios casos concretos. Señala que la rehabilitación iniciada por la Xunta en el CEIP Cidade Vella permanece incompleta, a falta de una segunda fase para renovar la cubierta y elementos deteriorados. El CEIP Wenceslao Fernández Flórez requiere actuaciones en la envolvente del edificio, mientras que el CEIP Sal Lence necesita un cambio inmediato de cubierta, un proyecto que, según indica, la Xunta preveía licitar a comienzos de 2026 sin que exista información actualizada.

También menciona la situación de centros con convenios caducados, como el CEIP Anxo da Garda, propiedad de la Fundación Abanca, o el CEIP Prácticas-Aneja, cuyo edificio presenta problemas estructurales que, según el Concello, deben ser atendidos de forma inmediata por la Administración autonómica.

Ante este escenario, Inés Rey demanda a la Xunta de Galicia la activación urgente de un plan coordinado de rehabilitación integral de los centros educativos coruñeses e invita al conselleiro a visitar la ciudad para comprobar de primera mano el estado de los edificios. La alcaldesa reitera, además, la disposición del Ayuntamiento a colaborar con la Administración autonómica para dar una respuesta rápida y efectiva a las necesidades existentes.

"Estimado Conselleiro,

Como sabe, a cidade da Coruña conta con 28 centros de educación infantil, educación primaria e educación especial de carácter público. A isto debemos engadir a EPAPU (Centro Público de Educación e Promoción de Adultos "Eduardo Pondal") que está ocupando parte dun edificio de titularidade municipal.

A situación na que se encontran estes edificios, nos que se exerce a actividade educativa obrigatoria pública desta cidade, é preocupante.

A maior parte deles, a pesar de realizarmos a diario labores de mantemento, requiren dun maior investimento por parte da Xunta de Galicia. Hai que ter en conta que se trata de edificios que teñen, como mínimo, 25 anos de antigüidade. É totalmente inviable que, mediante a realización de labores de mantemento, se podan atender ás necesidades que teñen na actualidade.

Os nenos e nenas da cidade da Coruña requiren dun espazo adecuado para tecibir unha educación de calidade e nas mellores condicións e por iso demandamos, , posta en marcha de forma urxente dun Plan integral de Rehabilitación por parte da Xunta de Galicia.

O Concello da Coruña ten unhas competencias moi limitadas en materia educativa. Correspóndenos realizar as labores básicas de mantemento e a conserxería dos centros.

A pesar diso, no ano 2025 duplicamos o investimento en conservación e mantemento dos colexios. Cubrimos as necesidades ordinarias e básicas como o cambio de luces, pequenas reparacións, limpeza de canlóns, etc. Tamén asumimos a limpeza, a xardinería e incluso os costes eléctricos e de subministro de auga dos edificios que son da nosa titularidade.

Pero os edificios precisan dende hai anos dunha rehabilitación integral, sobre todo das cubertas e fachadas. O mal estado no que se encontran, da lugar a filtracións de auga e humidades coas que os nenos e nenas e a comunidade educativa en xeral teñen que convivir a dirio.

Os equipos directivos dos centros educativos da cidade están en continua comunicación co Concello da Coruña demandando melloras nos edificios e dende o Concello estamos a rcalizar labores que non nos corresponden para dar resposta ás súas necesidades. Así por exemplo, temos proxectadas pequenas obras que garantan o dereito á accesibilidade aos centros: rampla de acceso ao CEIP Prácticas-Aneja, rampla de acceso no CEIP Cidade Vella, e accesibilidade no CEIP Eusebio da Garda.

A rehabilitación iniciada pola Xunta de Galicia no CEIP Cidade Vella non está concluída. Falta unha segunda fase pan renovar a cuberta e partes das fiestras e portas que presentan moi mal estado.

O CEIP Wenceslao Fernández Flórez require dunha rehabilitación da cuberta e da envolvente.

O CEIP Sal Lence, require dun cambio da cuberta inmediato. Un proxecto que a Xunta de Galicia ia sacar a licitación a principios do ano 2026 e do que non temos mais coñecemento.

Recibimos tamén demandas do CEIP Anxo da Garda, edificio titularidade da Fundación, Abanca que lle cedeu no seu momento á Xunta de Galicia mediante un convenio de colaboración. Solicítannos que se renove o convenio, de tal forma que a Xunta de Galicia poida realizar no centro obras de investimento.

Outro dos edificios en situación similar, cun convenio tamén finalizado entre a Universidade e a Xunta de Galicia, é o CEIP Prácticas-Aneja. A inexistencia dun convenio da lugar a que non se realicen investimentos. O edificio ten problemas estrututais que deben ser atendidos de inmediato por esa administración.

En conclusión, dende o Concello da Coruña esiximos de forma urxente a posta en marcha dun Plan de rehabilitación integral dos centros educativos da cidade da Coruña que se elabore de forma coordinada co Concello da Coruña e que se execute por parte da Xunta de Galicia.

Convídolle a visitar a cidade para coñecer de primeira man a situación na que se encontran os edificios de educación prmaria e educación especial, e trasládolle a miña disposición e de todo o Concello a colaborar en todo o necesario coa Xunta de Galicia para atender, de forma urxente, as necesidades nas que se encontran os nosos centros educativos"