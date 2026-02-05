HM Hospitales atendió en 2025 en A Coruña a medio millar de heridos en accidentes de tráfico

Hospital HM Modelo de A Coruña Cedida

La Unidad de Lesionados de Tráfico de HM Hospitales en A Coruña atendió durante 2025 a un total de 506 pacientes, según un comunicado de la compañía.

Detalla que la mayor parte de estos usuarios, concretamente 445, accedieron a este sector a través del Servicio de Urgencias del Hospital HM Modelo, la "puerta de entrada habitual para estos casos", que cuenta con un equipo médico "especializado" en las lesiones derivadas de accidentes viales.

Además, añade, en el Policlínico HM Matogrande se realizaron 7.471 sesiones de rehabilitación, una cifra que se mantiene en valores similares a los del año anterior.

Por otro lado, apunta 1.367 consultas de Traumatología, 137 interconsultas con otras especialidades y 27 cirugías.

Así, la directora médica de HM Hospitales en A Coruña, la doctora Paula Martínez, destaca que esta entidad cuenta "con todos los medios diagnósticos y de tratamiento necesarios para abordar las posibles lesiones derivadas de un accidente de tráfico con las máximas garantías y de forma multidisciplinar, ofreciendo una atención integral, rigurosa y personalizada".

En este sentido, especifica, los profesionales sanitarios recomiendan a las personas que sufren un accidente de circulación acudir a Urgencias para que puedan ser valorados dentro de las 72 horas posteriores al incidente. "Aunque a priori el impacto no haya sido muy fuerte, es el único modo de poder conocer el alcance real de las lesiones", explica.