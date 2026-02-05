El puerto sadense, en una imagen de 2011 Quintana

Hace 25 años la flota de cerco de Sada vivía un inicio de 2001 muy complicado. Los barcos llevaban amarrados desde octubre de 2000 y la veda de la sardina empeoró todavía más el panorama para los pescadores, tal y como contó El Ideal Gallego en su edición del 5 de febrero de 2001. Medio siglo atrás, a estas alturas de 1976, era noticia el proyecto de construcción del edificio de la Escuela Oficial de Idiomas, diseñado por el arquitecto Andrés Fernández-Albalat, en los terrenos situados en la parte trasera del Instituto Masculino. Tal día como hoy de 1926, hace un siglo, el periódico informaba, entre otros asuntos, sobre la petición recibida por el gobernador civil, Pedro Llosas, para la construcción de una nueva cárcel en Corcubión.

Hace 25 años | La veda de la sardina deja a la flota de Sada en una difícil situación

La flota de cerco de Sada no pasa por sus mejores momentos. Desde el mes de octubre de 2000 los barcos han permanecido amarrados. El pasado viernes, 2 de febrero de 2001, comenzó la veda de la sardina. No se abrirá hasta mediados de abril. En este período también se incluye el paro biológico, una reivindicación que desde la propia Cofradía de Pescadores de Sada se planteó a la Administración. Ahora, las esperanzas están puestas en que, una vez abierta la veda, la situación se normalice y haya por fin sardinas para todas las redes. Mientras tanto, los marineros de Sada tendrán que conformarse con la pesca del jurel. Todos coinciden en que este ha sido uno de los años más duros.

La veda de la sardina ha comenzado. No finaliza hasta el 15 de abril de 2001. Por este motivo, desde el pasado viernes los barcos de cerco sadenses llegan a puerto con sus bodegas vacías de sardina. Aunque dentro de estos dos meses y medio se incluye el paro biológico, subvencionado por la Consellería de Pesca, Antonio Ribera López, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Sada, no ve un futuro muy claro. Si bien es cierto que el de Sada es un puerto sardinero, por lo que la veda les influye mucho, casi todos los barcos están preparados para el jurel.

Hace 50 años | Plan para el edificio de la Escuela Oficial de Idiomas

El nuevo presupuesto del proyecto de construcción del edificio de la Escuela Oficial de Idiomas de La Coruña está siendo estudiado y confeccionado por el arquitecto don Andrés Fernández-Albalat, toda vez que este mismo técnico había realizado el primitivo presupuesto. Dicho centro estará ubicado en los terrenos existentes en la parte trasera del Instituto Masculino de la Ciudad Escolar. En la delegación del Ministerio de Educación y Ciencia han informado de que el antiguo presupuesto data de seis años atrás, de 1970.

En su día, el Ayuntamiento cedió gratuitamente los terrenos, pero cuando la empresa adjudicataria de la obra se presentó en la zona para vallarla, un hombre armado con una escopeta se opuso rotundamente. A raíz del incidente, se pudo saber que en aquella zona había intereses reconocidos legalmente de no menos de cuatro propietarios.

Hace 100 años | Petición a Llosas de una nueva cárcel en Corcubión

El gobernador civil, señor Llosas, recibió el siguiente telegrama: “Director general prisiones al gobernador: Dado estado y situación prisión Corcubión, se pidió a aquel alcalde ofrezca solar y subvención para construir una nueva como hacen otras corporaciones; no obstante visitará arquitecto dicha cárcel por si fuera factible su reparación”.

Por otra parte, ayer, 4 de febrero de 1926, se reintegró al cargo de jefe del Negociado de Fomento de este Gobierno Civil, don Jesús Fernández Novoa, tras quince días de vacación en Madrid.

Además, procedentes de Roma, a donde fueron en peregrinación, llegaron a esta capital los dignos obispos mejicanos monseñores Miguel M. de la Mora y José M. González Valencia. Embarcaron ayer en el vapor francés “Cuba”, en viaje de regreso a Méjico.