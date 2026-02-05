El rechazo unánime a la nueva normativa de terrazas de A Coruña

Recreación de las futuras terrazas de María Pita Cedida

La nueva normativa de terrazas ha conseguido poner de acuerdo a todos los implicados y llamados a cumplirla, aunque seguramente no en el sentido que le hubiera gustado al Gobierno local. Más allá del texto, cuyos pormenores fueron adelantados durante el pasado mes de octubre El Ideal Gallego, lo que ha molestado a las diferentes asociaciones de hostelería y ocio nocturno es la aprobación en la Junta de Gobierno local sin previo aviso, así como el hecho de no considerarse partícipes o colaboradores de muchos de los acuerdos entre el PSOE y el BNG.

Es cierto que, una vez sea votada en el próximo pleno municipal habrá un periodo de alegaciones, pero la sensación es que poco o nada podrán cambiar de un borrador que ha tardado años en concretarse y que, de repente, es carne de aplicación más o menos inmediata. Se trata de un texto que sustituirá al aprobado en 2013, en el que se viene trabajando desde antes de la pandemia, y que cambiará por completo el exterior de los locales, la aplicación de normativa y los sistemas de control para un futuro a corto y medio plazo. De hecho, tal y como confirmó la propia regidora, durante este año los empresarios deben acometer las reformas necesarias para adaptarse a la nueva realidad.

Asociación de Hostelería

El principal interlocutor entre el Ayuntamiento de A Coruña y el sector, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, fue el primer sorprendido por el anuncio de Inés Rey durante la comunicación de la Junta de Gobierno Local del pasado miércoles. Es precisamente eso, falta de comunicación, lo que lamentó Héctor Cañete antes de una valoración más profunda. “No nos enviaron el texto y no entendemos que sea la oposición la que se pusiera en contacto con nosotros para hacérnoslo llegar”, indicaba a los pocos minutos del anuncio. “Hemos mantenido una conversación fluida, e incluso estamos en un grupo de mensajería sobre terrazas. El Gobierno local dijo que nos mandaría el texto antes de ir al pleno”, añadía. El representante de los hosteleros, además, prefirió mostrarse prudente antes de leer la letra pequeña: “Prefiero leer el texto y, cuando lo tenga, dar mi opinión al respecto”.

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería había participado junto a Inés Rey en el acto de presentación de la campaña de concienciación sobre el ocio nocturno que se iniciará precisamente este fin de semana. En aquella rueda de prensa, además, la alcaldesa había anunciado la inminente resolución tanto para las terrazas como para el marco jurídico que debe regir el ocio nocturno.

Asociación para la Defensa de la Hostelería

La Asociación para la Defensa e Igualdad de la Hostelería alerta del "impacto" que supone para el sector y expresa su "preocupación" por con contenido del texto. "La normativa introduce algunos avances, como la unificación de licencias para terrazas y ocupación de dominio público, o la posibilidad de instalar terrazas en plazas de aparcamiento", indica un comunicado hecho público por la entidad. No obstante, cree igualmente que "tendrá un impacto negativo significativo" en los locales de ocio nocturno y los situados en zonas de especial protección.

Prosigue el comunicado con una denuncia a la "falta de igualdad entre establecimientos", lo cual justifica con que "locales ubicados en determinadas áreas se enfrentan a mayores restricciones que otros, lo que genera un desequilibrio competitivo injustificado", dentro del sector hostelero. Respecto a los horarios de cierre, la Asociación para la Defensa e Igualdad de la Hostelería, que ya fue muy crítica con la edil nacionalista Avia Veira por manifestarse a favor de la reducción de horarios, considera que "las limitaciones en zonas ZAS se aplican de forma generalizada, sin atender a la realidad individual de cada local ni a las medidas de control acústico existentes, lo que repercute directamente en la viabilidad económica de muchos negocios". Finalmente, la asociación presidida por Xabi Barral muestra su "inquietud" ante un régimen sancionador con multas que pueden llegar a 10.000 euros, y anticipa una "inseguridad jurídica" si no se aplica "con criterios de proporcionalidad y diálogo previo con el sector". Por todo ello, solicita al Ayuntamiento "la apertura de un proceso de diálogo real con el sector, el establecimiento de periodos de adaptación amplios y realistas, la puesta en marcha de ayudas económicas o incentivos para afrontar las inversiones obligatorias y la revisión de los criterios estéticos y horarios para garantizar un equilibrio entre actividad económica y convivencia"

La Marina

Según la Asociación de Hosteleros de La Marina, el problema es básicamente de comunicación. “Hay una falta de diálogo con los hosteleros, porque se nos convoca para una reunión y luego no se nos tiene en cuenta”, subraya su presidente, Alberto Boquete.

Por otra parte, señala como un contratiempo la obligación de guardar el mobiliario en el interior: “Está muy bien ordenar, pero no es lo más correcto, si pagas una ocupación de vía tanto dinero, que te complique el trabajo de esa forma. Entendemos que haya unificación, pero en otras zonas no hay este problema”.

Reacciones políticas

Menos unanimidad existe entre los diferentes grupos políticos. Miguel Lorenzo, portavoz del grupo municipal popular, identifica “un nuevo ejemplo de falta de diálogo y sectarismo, al mantener el muro frente al PP”. Compara la situación con los presupuestos, ordenanza de movilidad, de servicio de ayuda a domicilio o las ordenanzas fiscales. “Ha vuelto a suceder, a pesar de tratarse de un tema sensible en la ciudad, que lo han aprobado en Junta de Gobierno y se llevará a pleno sin hablar con el principal partido de la oposición, entregando los documentos después de esa Junta”.

Finalmente, la edil nacionalista Avia Veira remite al acuerdo de investidura entre el PSOE y el BNG la concreción de una nueva normativa de terrazas “recollendo o sentir dos coruñeses e o que nós mesmos, como BNG, entendíamos necesario”. El Bloque Nacionalista Galego utiliza términos como “non lle quedou outra que poñerse as pilas” o el papel de “moi insistente” sobre su relación con el Gobierno local a la hora de llegar a este acuerdo.