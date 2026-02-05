Mi cuenta

El encuentro de Marta Ortega con los reyes Felipe VI y Letizia

Óscar Ulla
05/02/2026 15:05
Los miembros del Real Patronato, con Marta Ortega justo detrás de Felipe VI y Letizia
Miembros del Real Patronato, con Marta Ortega justo detrás de Felipe VI y Letizia
Patrimonio Nacional
Este jueves se celebró la reunión anual del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales, presidida por los reyes de España, en la que se presentaron los avances del pasado año y las líneas a seguir para este curso. Esta reunión facilitó el encuentro entre la presidenta de Inditex, Marta Ortega, con los reyes, ya que es miembro de dicho patronato.

Además de la empresaria gallega, en el organismo están presentes representantes de otras grandes firmas empresariales del país, como la Fundación Santander (Rodrigo Echenique), Acciona (José Manuel Entrecanales), la Fundación Loewe (Sheila Loewe), el grupo Roca (Santiago de Gomar) o Cosentino (Pilar Cosentino).

Marta Ortega en la San Silvestre

Marta Ortega despide el año en la San Silvestre Coruña

En esta reunión se presentó la alianza estratégica con Turespaña, con un plan de marketing para proyectar una imagen cohesionada del legado histórico español. Además, permitirá también facilitar el conocimiento de los palacios reales, monasterios y jardines de Patrimonio Nacional.

Además, se puso de relevancia el aumento de visitas a la Galería de las Colecciones Reales. El aumento de afluencia, según se detalló en la reunión del Real Patronato, es del 14,4%, con un total de 741.589 visitantes. Este aumento se debe a exposiciones como 'Juguetes reales' y 'Victoria Eugenia'.

Letizia y Ortega, unidas por la moda

Tal y como apunta la revista 'Elle', la reina Letizia se habría fijado en el estilismo que la presidenta de Inditex lucía durante la reunión.

Lo que cautivó a la reina no fue precisamente su vestido, sino más bien sus zapatos, de horma más redondeada y con unos tacones más bajos de lo habitual, detalle que habría llamado la atención de Letizia.

