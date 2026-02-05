El barrio de A Coruña en el que destrozan coches para robar el papel higiénico

Un garaje de Novo Mesoiro Joaquín Abad

Despertarse, desayunar y, antes de ir a trabajar, comprobar que tu coche está entero. Se ha convertido en la nueva rutina para los vecinos de Novo Mesoiro, quienes se han acostumbrado a comprobar cada día cómo al menos uno de los vehículos que duermen en el barrio es objeto de deseo de algún amigo de lo ajeno. Ya no son solamente balizas, sino que en entre los últimos botines están un kit para reparar pinchazos, ropa de niña o varios paquetes de papel higiénico.

La ola de vandalismo lleva ya una semana y se ha repartido por cada esquina de la zona periférica, desde el exterior a los garajes. Al comienzo, algunos achacaban las acciones al descuido de los propietarios a la hora de cerrar las puertas. Ahora, esas verjas ya están forzadas con total impunidad. Las denuncias se acumulan en la Policía Nacional, que ha desplazado a su brigada científica varias veces en las dos últimas semanas.

El presidente de la asociación vecinal, Víctor Lamela, define así las sensaciones: “Se nos está yendo de las manos, pasamos de ser una zona tranquila y sin incidencias a vivir semanas con avisos diarios de robos”. Además, recalca: “La situación ha llegado a tal punto que en una comunidad intentaron forzar la cerradura del portalón para abrirlo de manera manual. No lograron acceder, pero dejaron la cerradura desmontada y reventada. Este tipo de acciones, día tras día, solo son posibles cuando la presencia policial es prácticamente inexistente, y eso es exactamente lo que hemos visto en los últimos días: ladrones campando a sus anchas”.

Finalmente, Lamela pide que el Ayuntamiento “tome nota y empiece a enviar patrullas a la zona” porque entiende que “cuando hay un repunte tan claro es el momento de actuar y reforzar la presencia nocturna”.