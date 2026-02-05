Trabajadores del programa lecer se manifestaron en María Pita Javier Alborés

Los cerca de 50 trabajadores de Serviplus, la concesionaria que ofrece el programa municipal Lecer (talleres culturales), que se presta en el Fórum y en el Ágora, llevan desde noviembre sin pagar a los trabajadores. Fuentes municipales señalaron, tras una reunión celebrada hoy con los afectados, que se está reteniendo los pagos a la empresa para garantizar que ese dinero llegue "a quien tiene que llegar, que es a los trabajadores".

Aunque existe la posibilidad de que el Ayuntamiento pague directamente a los trabajadores esa deuda acumulada, primero se debe obligar a la empresa a que dé su consentimiento, algo que podría materializarse a corto plazo. De no ser así, el Gobierno local se vería abocado a tomar la vía judicial, mucho más lenta.

Por otro lado, la temporada de primavera de estos talleres culturales debería haber empezado el lunes. El Gobierno local asegura que está en contacto con varias empresas que pueden prestar el mismo servicio y, si Serviplus aceptase, podría reanudarse la prestación en cuestión de días.

Fuentes municipales insisten en que "estamos trabajando para garantizar a la plantilla el trabajo futuro y el cobro de las deudas tanto de empleados como de autónomos". Sin embargo, el procedimiento es lento, dado que los tiempos los marca la ley.