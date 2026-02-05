Cuatro Caminos viaja al pasado con su mercado de juguetes de colección

Durante tres días, el centro comercial de Cuatro Caminos se convertirá en una cápsula del tiempo gracias a la octava edición del mercado de coleccionismo de juguetes, que se celebra desde este miércoles y hasta el sábado 7 de febrero.

Desde las 10.00 hasta las 22.00 horas, curiosos y coleccionistas podrán acercarse a esta pequeña feria, ubicada frente al Gadis, donde encontrarán coches, figuras de Playmobil, Pokémon o animales impresos en 3D.

"Las cosas más antiguas las conseguimos gracias a coleccionistas, que nos venden sus artículos", asegura Belén, de Imaginaclicks, una de las tiendas que participa en esta octava edición del mercado. Sobre la cantidad de figuras de Playmobil, tanto completas como piezas sueltas, explica que en su local se centran en el coleccionismo de esta marca, montando a mano las míticas personitas de plástico y exponiéndolas en el centro comercial.

"Nosotras llevamos desde 2013 trabajando a nivel de coleccionismo y la verdad es que se ha mantenido bastante, a pesar de que el mercado, en general, está como está. Sí que es verdad que notamos la bajada de vendedores; algunos incluso lo dejan", afirma.

Belén asegura que esta feria goza de muy buena fama, ya que no solo acuden coruñeses. Coleccionistas de Lugo, Asturias o León llegan a la ciudad en busca de piezas únicas para completar sus colecciones, muchos de ellos fieles desde la primera edición.

También ayuda la ubicación, ya que al centro comercial de Cuatro Caminos acude mucha gente, ya sea para comprar en sus establecimientos o, como este miércoles, para resguardarse de la lluvia. "Lo normal es que vuelvan durante el fin de semana", comenta Belén.

La entrada a la feria es gratuita y, por cada compra superior a diez euros, los visitantes podrán disfrutar de dos horas de aparcamiento gratuito.