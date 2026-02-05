Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Claudia Pradas | “Pese al mal tiempo, es importante mantener los planes sociales”

Psicóloga en la urbe herculina, explica cómo la falta de luz solar tiene una relación directa con un bajo estado de ánimo, una realidad que afecta más a las personas ambiente-dependientes

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
05/02/2026 04:15
Claudia Pradas, en su clínica en la calle José Cornide
Carlota Blanco
No todas las personas pueden seguir ese refrán que dice que al mal tiempo, buena cara. Existe una base científica detrás que explica para El Ideal Gallego la psicóloga Claudia Pradas.

Lleva casi un mes lloviendo seguido en A Coruña. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué le ocurre a nuestro cerebro cuando esto pasa?  

Aquí hay dos cosas importantes. Estaría el punto de vista neurobiológico y el punto de vista social. Ambas cosas afectan a nuestro estado de ánimo. La falta de luz solar produce déficit en la vitamina D, que regula el triptófano que se transforma en serotonina. Pero también hay un factor social, es decir, la lluvia, la falta de sol, promueve el aislamiento, el mantenerse en casa.  Y una falta de planes sociales aumenta el riesgo de tener un bajo estado de ánimo.

Una pareja trata de protegerse de la lluvia durante esta racha de lluvia prolongada

A Coruña apunta al récord de días consecutivos con lluvia, vigente desde 1936

¿Es común estar más triste?

Sí. Influye la irritabilidad, una emoción más tirando la tristeza o más de frustración. Pero yo me centraría en la falta de motivación para realizar actividades, lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Si el tiempo no invita a hacerlas, eso aumenta mi bajo estado de ánimo y es un poco el caldo de cultivo para llegar, en algunos extremos, a lo depresivo.

“Un ejemplo muy claro es la pandemia, donde la gente que más sufrió es aquella que estaba más acostumbrada a socializar”Claudia Pradas

¿Hay depresión estacional?

Sí. Aquí hablaríamos de una sintomatología depresiva ligado al mal tiempo y menos horas de sol. También afecta muchísimo a las personas con trastornos mentales graves, como la ciclotimia o la bipolaridad.

Más allá de los trastornos, ¿a qué personas afecta más este mal tiempo continuado?

A personas más ambiente-dependientes, cuyo estado de ánimo depende más de hacer actividades fuera de casa. La gente introvertida, que tiende a aislarse más en casa, no nota tanto los cambios. Podemos ver un ejemplo muy claro en la pandemia, que la gente que sufrió más es aquella que estaba más acostumbrada a socializar.

Claudia Pradas, en su clínica en la calle José Cornide

Claudia Pradas, psicóloga: “El niño que perpetra el acoso escolar no es malo”

¿Nos afectan más las olas de calor o el frío?

Nos afectan ambas cosas. El ser humano no está hecho para condiciones extremas y ahora el tiempo cambia más rápido que la evolución humana.

Galicia tiene una de las tasas más altas de suicidios. ¿Tiene algo que ver el clima?

Es multifactorial, no podemos determinar un causante único. También hay temas culturales, religiosos, familiares, trauma intergeneracional. Hay muchísimas cosas aquí en Galicia.

¿Qué consejos daría para afrontar estos días?

Hay que encontrar un equilibrio entre actividades que nos ayuden a regular nuestras emociones, como pueden ser distracciones de ocio en casa, mindfulness, meditación o relajación; como mantener planes sociales. Todo aquello que se pueda hacer a pesar del mal tiempo es importante.

