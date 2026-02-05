Mi cuenta

Binter también volará a Tenerife Norte desde A Coruña

La aerolínea operará la ruta desde el 31 de marzo

Lara Fernández
Lara Fernández
05/02/2026 17:07
Un avión de Binter en Alvedro
Javier Alborés
La aerolínea canaria Binter publicó este jueves en sus servidores nuevos vuelos directos con Tenerife Norte, la conexión estival que operó en 2025. Si el año pasado la aerolínea realizó estos trayectos entre el 30 de junio y hasta finales de octubre, en el presente ejercicio se extiende la operativa varios meses, al empezar a operarse el próximo 31 de marzo. Habrá vuelos todos los martes y sábados.

Un día antes, el 30 de marzo, Vueling también se estrenará en esta ruta, que operará hasta septiembre. Los billetes ya están disponibles en la web de la aerolínea por un precio que parte desde los 29 euros. La ruta comenzará con tres frecuencias semanales, pero a partir de mediados de junio se incrementará a cuatro. Esta ruta no cuenta con respaldo económico municipal, por lo que ha sido la propia compañía la que ha decidido ofertar este enlace, posiblemente debido a la alta demanda que tiene el aeropuerto de A Coruña. 

Un total de 5.682 usuarios acumulados hasta el mes de septiembre (el último con estadísticas de AENA) utilizaron esta conexión –con Binter Canarias– en el año 2025, cosechando unos buenos datos de ocupación, con un promedio de un 80% en los 54 vuelos realizados hasta el cierre de septiembre.

Un avión de Easyjet en la pista de Alvedro

Alvedro operará 318 vuelos semanales y casi 55.000 plazas durante el cierre de Lavacolla

